HCD: Se despidieron los concejales salientes | Palabras del Dr. Laurito

Este jueves por la noche tuvo lugar la sesión del Concejo Deliberante, que dio lugar a la despedida de cinco concejales Walter Brochetto, Lourdes Zaccardi, Fernando Laurito, Fernando Poggio y Carla Tomasini, a quien se sumó Constanza Alonso, que renunció una semana antes para asumir en la Cámara de Diputados de la Nación.

La jornada contó con la declaración de interés público y municipal del libro escrito por Guillermo Pinotti “Historias y relatos de la vida de Chivilcoy” ganador de un premio SADE y presentado oficialmente la semana pasada en el salón del Colegio Nacional. Proyecto que fue aprobado por unanimidad y por el cual el presidente del HCD, Lucas Burgos, hizo entrega de una distinción a Pinotti, quien brindó detalles de su libro en el estrado.

También se aprobó por unanimidad el pedido del Colectivo por la Memoria Chivilcoy, que solicitó la colocación de una baldosa en la plaza de la Memoria en recuerdo a las madres Adelina Dematti de Alaye, sumándose el reconocimiento a las madres Rita Langone de Moro (madre de Raúl Moro desaparecido en julio de 1976) y Carmela Prizzi (madre de del desaparecido Alberto Carlos Lago).

Palabras del Dr. Fernando Laurito

Para finalizar, los concejales salientes expresaron discursos de despedida. Entre ellos se destacó el discurso del médico Fernando Laurito, quien sorprendió con sus declaraciones, en las que explicó su separación del Bloque Frente de Todos y la confirmación de un «mini-bloque» junto a la abogada Claudia Bogliolo.

“Con la pandemia me cansé de ver a mi vecino, al señor intendente poner la cara para contar los muertos y expresar con dolor todo lo que se hacía y decidí que mi forma de hacer política tenía que cambiar, que tenía que pasar a algo diferente, que podía, que debía intentarlo. Lo intenté con mucha fuerza, fuerza que quizás lastimó a muchos compañeros, que no estaba en mí hacerlo. Pero tampoco era posible que alguien siga poniendo la cara, (…), mientras que después acá, buscamos si la ordenanza tenía tal o cual cosa, discusiones que no consideraba válidas, quizás influido por mi formación médica y quizás por eso no debía haber estado jamás acá. Les pido disculpas, no lo debería haber hecho, quizás debería haber renunciado, (…)», expresó.

Para finalizar, dijo: «Les agradezco y les pido mil perdones por todo lo que no hice bien. No conocía de este manejo de la política, es más tampoco me gusta”.

