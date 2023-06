Gustavo Bruno repasó su plan de gobierno y trazó su estrategia electoral junto al diputado Alexis Guerrera

Luego del cierre de las alianzas electorales, el concejal massista, Gustavo Bruno, mantuvo un encuentro de trabajo con el exministro de Transporte y diputado provincial, Alexis Guerrera, para hablar del escenario electoral en Chivilcoy y repasar los principales ejes del plan de gobierno que el Frente Renovador local tiene para el distrito.

La reunión entre Guerrera y Bruno sucedió en las oficinas que Sergio Massa tiene en Avenida Libertador donde el exfuncionario nacional suele desarrollar parte de su agenda de trabajo.

Bruno le acercó las propuestas del plan de gobierno que el Frente Renovador local tiene para la ciudad. En ese sentido, el edil del Frente Renovador apuntó que “tener un Chivilcoy más seguro, inclusivo y productivo es posible y nuestros equipos vienen trabajando desde hace tiempo para que eso suceda, no sólo con propuestas pragmáticas sobre lo que entendemos que hay que hacer sino también escuchando a los distintos sectores de la sociedad”.

Y agregó: “Cuando pensamos en un proyecto político que beneficie a todas y todos los vecinos, valoramos el aporte y acompañamiento de Alexis porque condujo General Pinto durante 16 años y nos permite establecer prioridades y una hoja de ruta concreta en caso de que nos toque gobernar Chivilcoy”.

Por el lado de Guerrera, tras el encuentro, vertió algunos lineamientos sobre el escenario del cierre de listas que se avecina el próximo 24 de junio: “Lo que suceda será parte de lo que tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner consideren más oportuno para la estrategia en los territorios bonaerenses”.

Asimismo, señaló que Unión por la Patria aun no determinó cuál será la mejor estrategia electoral para los municipios y no descartó que, más allá de lo que haga el sciolismo en Chivilcoy, pueda existir una interna, ya que “en aquellos distritos donde no gobierna el Frente de Todos, al no tener responsabilidades de gestión, se abre otro abanico de posibilidades y es posible que se den las PASO en pos de buscar al mejor candidato o candidata”.

Y agregó: “La voluntad política del Frente Renovador es defender la candidatura de Tavo porque sabemos que tiene serias chances no solamente de ganar cualquier interna, sino también de recuperar el municipio para el peronismo”.