Guillermo Pombo: “Estamos trabajando en una organización escolar nueva”

El secretario general de la FEB en Chivilcoy analizó la posible vuelta a clases presenciales este año, y, a su vez, destacó la importancia de la vacunación contra el Covid-19 para que esto sea posible.

Imagen de archivo

El secretario general de la FEB en Chivilcoy, Guillermo Pombo, hizo referencia a la posibilidad de la vuelta a clases presenciales este año, y cómo se está trabajando en este sentido desde el gremio que representa. Asimismo, informó que apoyan la campaña de vacunación contra el Covid-19 e hizo hincapié en que es fundamental tener en cuenta las condiciones de infraestructura de los establecimientos para poder regresar a la presencialidad.

En primer lugar, indicó: “Desde el principio de la pandemia, nosotros venimos trabajando, haciendo distintas reuniones, ya que, a lo largo de este tiempo, hubo varios intentos de volver a clases presenciales, pero que dado a la situación epidemiológica no se pudieron implementar”.

“Hace unos días mantuvimos una reunión en forma virtual los secretarios generales del Gremio analizando a la vuelta de clases en formato semipresencial, que es lo que está evaluándose llevarse a cabo este año, con entre ocho o diez alumnos, priorizando siempre a aquellos que no pudieron tener continuidad pedagógica durante el aislamiento”, agregó.

Asimismo, sostuvo: “Estamos trabajando pensando en el protocolo, junto con el Ministerio de Salud y de Educación, para llegar a un acuerdo y poder volver a las aulas, priorizando la salud de la comunidad educativa”.

A continuación, se refirió al plan de vacunación destinado para docentes y auxiliares. De esta manera, expuso: “A partir de febrero van a empezar a vacunarse los docentes, sabemos que en un mes no se podrá vacunar a todos, y además hay que tener en cuenta que no es obligatoria, así que muchos seguramente optarán por no hacerlo”.

“Nosotros desde FEB nos estamos sumando a la campaña de vacunación gratuita optativa contra el Covid-19 de la Provincia, bajo el lema “vacunación, inmunidad individual y responsabilidad colectiva”, esto quiere decir que creemos que es la manera de dar los primeros pasos para poder concurrir a clases presenciales nuevamente”, precisó.

Con relación a todo lo previo, Pombo enfatizó: “La intención está, por eso hemos presentado protocolos en este sentido, trabajando en conjunto con los diferentes Ministerios, en una organización escolar nueva, sobre lo que sabemos que habrá cambios y reformulaciones, más aún viendo la situación actual tanto en la Provincia como en nuestro distrito”.

“Enero siempre es un mes de definiciones. Ya desde mitad de febrero los docentes tendremos que volver a estar en contacto con las instituciones, y mucho dependerá de cómo está la infraestructura en cada escuela para volver, ya que aquella que no cumpla con las condiciones, seguramente, no podrá abrir sus puertas. El control será permanente en este sentido”, cerró.