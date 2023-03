Guillermo Britos: «Que el Hospital municipal no esté habilitado es una clara decisión política»

El intendente, Guillermo Britos brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, con el fin de referirse a diversas aclaraciones respecto de las declaraciones de la directora de la Región Sanitaria X.

«No quiero polemizar, pero sí responder con hechos a la directora de Región Sanitaria X sus afirmaciones y agravios hacía mi persona. Quiero contestar con la verdad e informar claramente a la sociedad», expresó en primer término.

Y relató: «El 15 de septiembre de 2022 Región Sanitaria X, con la firma de una de las profesionales que trabaja en el área, pidió un informe al secretario de Salud, para que se le informe el motivo del aumento del 35% de las consultas en el Hospital. Está claro que en el 2020 y 2021 no íbamos al Hospital, salvo excepciones, por motivo de la pandemia».

Continuando con el tema, expresó: «La directora de Región Sanitaria X dice que le sorprende que el gran aumento de consultas en nuestro Hospital, que se ha generado por la falta de atención de las clínicas privadas, no se refleje en la coparticipación. Claramente es muy contradictorio su pedido de informe. Me gustaría saber si hizo lo mismo con los municipios del Frente de Todos que integran esta Región Sanitaria».

«Los hechos dan por tierra con cualquier palabra. La suba de atención de pacientes en el Hospital no impacta en la coparticipación porque lo que informó Chivilcoy que es la realidad se contrasta con lo que informan otros hospitales, que no es la realidad de lo que allí ocurre. Y quien debe controlar lo que ocurre en cada Hospital, es justamente la directora de Región Sanitaria X», remarcó.

Y agregó: «En la nota habla de una ruta 37. Es Ruta N°30 hasta Chacabuco y Ruta N° 7 hasta Santa Fe, para que conozca el mapa de la Provincia, porque dirige un organismo provincial. Uno debe saber al menos qué es lo que responde».

En el marco de la conferencia, el jefe Comunal consideró importante referirse a la habilitación del Hospital: «No está habilitado por el Ministerio de Salud de Provincia, y eso es lo que nos complica para cobrar las prestaciones de PAMI desde el año 2019».

«No está habilitado porque en la inspección que menciona la directora de Región Sanitaria X encontraron una pared sin pintura e intercomunicadores que no funcionaban», aseguró.

Y opinó: «Me pregunto entonces, si nuestro Hospital no está habilitado porque tiene problemas edilicios como mencionan desde la Región Sanitaria X, por qué es uno de los 8 municipios de los 135 que recibimos neonatólogos, niños de toda la Provincia. También por qué seguimos haciendo las quimioterapias, sin cobrarlas, si no estamos habilitados. Como así también, por qué recibimos vecinos de ciudades vecinas, como Alberti, 25 de Mayo, Chacabuco, Suipacha y tantos municipios que vienen a atenderse a nuestro Hospital».

«Que el Hospital municipal no esté habilitado es una clara decisión política, porque sin ninguna duda es muchísimo mejor que muchos hospitales que sí están habilitados y que ediliciamente y en servicios, no tienen ni comparación con el Hospital de Chivilcoy», afirmó.

Respecto de la coparticipación de salud que recibe Chivilcoy, Britos manifestó: «Por más que se quiera confundir a la gente, la realidad indica que para la Provincia de Buenos Aires, Alberti subió el 22% de coparticipación y Chivilcoy bajó el 4%, una injusticia desde cualquier punto de vista que se quiera presentar». E informó: «Los cuatro intendentes vecinalistas teníamos una reunión el jueves pasado con el Gobernador y la suspendió, porque claramente no tiene qué decirnos. No hay justificativos con sentido común que puedan decirnos. Chivilcoy, Salliqueló, Necochea y Villarino somos los único cuatro municipios que no fuimos compensados».

Otro de los temas abordados en la conferencia fue la prestación de PAMI en el Hospital: «Si bien PAMI siempre pagó, ahora para pagar exige que el Hospital esté habilitado, entonces esto incide que no cobremos sus prestaciones. Es una cadena generada por los mismos actores para complicar al municipio», explicó Britos.

«Le pedimos al Ministerio de Salud de Provincia que nuestro Hospital sea habilitado para que los chivilcoyanos recibamos lo que corresponde, tanto de coparticipación, como de las prestaciones que brindamos a PAMI, que las seguimos brindando sin cobrar», culminó.