Guillermo Britos: “La familia de Morena y de todas las víctimas merecen que se trabaje seriamente para combatir la inseguridad”

Así lo sostuvo, en el marco del anuncio de suspensión del acto de cierre de campaña por el trágico asesinato de Morena en Lanús.

Primero Chivilcoy suspendió su acto de cierre de campaña por el trágico asesinato de Morena en Lanús. Así lo informó el intendente y candidato, Guillermo Britos, quien sostuvo: “La familia de Morena y de todas las víctimas merecen que se trabaje seriamente para combatir la inseguridad, con políticas en contra de los delincuentes y en favor de las víctimas”.

Lo hizo acompañado por los candidatos a concejales Eduardo De Lillo, Fernanda Pommarés y Alejo Cuadrelli, y la precandidata a consejera escolar, Juliana Reyna, en el local partidario ubicado en la esquina de las avenidas Urquiza y Bernardo de Irigoyen.

En este sentido, dijo: «Hemos decidido suspender el cierre de campaña previsto para esta noche, porque entendemos que no es momento de hacerlo entendiendo lo que se está viviendo en Lanús, la Provincia de Buenos Aires y el país entero, porque esto nos afecta a todos. No es momento para fiestas, además un cierre de campaña no cambia nada de cara al domingo».

Seguidamente, enfatizó: “Los padres de Morena, los vecinos de Lanús y de toda la Provincia de Buenos Aires merecen mucho más que la suspensión de cierres de campaña, merecen que se trabaje en serio en los tres poderes para combatir la inseguridad».

En este sentido, señaló: «Necesitamos que se trabaje en serio para combatir la inseguridad. Desde el Poder Ejecutivo se deben ejecutar políticas en contra de los delincuentes y en favor de las víctimas, algo que hoy no ocurre ni a nivel nacional ni provincial”.

«El Poder Judicial debe cambiar este sistema de libertades, esa puerta giratoria de la que tanto se habla, pero sobre la que no se hace nada; y desde el Poder Legislativo se deben hacer las reformas que corresponden para que dejen de ocurrir estos casos”, agregó.

Para cerrar, remarcó: “Lamentablemente, hay más de diez muertos por día por hechos de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, algunos que trascienden como este caso y otros que no. Por eso, los vecinos se merecen que se trabaje seriamente y en forma comprometida durante todo el año para que se resuelva la inseguridad”.

VIDEO