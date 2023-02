Guillermo Britos: «El resultado del Censo en Chivilcoy está mal»

El Jefe Comunal argumentó que, si 67.000 habitantes están en condiciones de votar en nuestro partido, ese número no puede ser fehaciente. «No hay personas entre los 0 y 16 años», preguntó.

Luego de que se dieran a conocer los primeros resultados del Censo 2022, se notificó que Chivilcoy tiene 70.765 habitantes, algo sobre lo cual el intendente municipal Guillermo Britos se mostró descontento y aseguró que este número está mal, ya que es inferior al real.

En primer lugar, el Mandatario sostuvo: “En el año 2022 no podemos estar contando a los habitantes como ganado, ir a buscarlos casa por casa y contarlos. Cada uno de nosotros conoce a un montón de gente que no fue censada y/o que lo hizo vía electrónica y que no retiraron el comprobante”.

En cuanto al número que arrojó en la ciudad, dijo: “Hay 5000 extranjeros que viven en acá, de los que 4000 no figuran en nuestro padrón; otro dato es que de esos casi 71.000 habitantes que supuestamente tenemos, 67.000 están en condiciones de votar, entonces la pregunta es de 0 a 16 años no tenemos habitantes en Chivilcoy. Esto demuestra claramente que el resultado está mal”.

“A mí nadie me va a convencer de que aquí no viven 80.000 o 90.000 personas, que es algo que no lo digo yo, lo dice cualquiera que vive acá. Esto es algo que podemos ver con la gente que se atiende en el Hospital o con el registro de la vacunación por Covid”, enfatizó.

Asimismo, remarcó: «Este Censo no determina sólo en mi gestión, ya que yo finalizó mí mandato en el 2023, y si ganara la elección este año serían cinco años, pero el gobierno que venga atrás de éste también va a ser perjudicado por estos números».

Y arremetió: «Esto afecta fundamentalmente a los vecinos porque recibimos menos coparticipación, dado que en este índice un factor importante es la cantidad de habitantes, y esto también define otros fondos que son significativos».

«Entonces algunos dirigentes chivilcoyanos en vez de decir disparatadas, deberían preocuparse porque recibamos la coparticipación que tenemos que recibir», aseveró.

Y puntualizó: «Este año el municipio que más creció en el índice de CUD es Alberti -un 22%- y nosotros perdimos casi el 4%. Cualquiera que conozca ambas ciudades sabe que eso es ilógico, no solo por la gran diferencia en cantidad de habitantes sino también por la complejidad del Hospital».

En este sentido, agregó: «Si nos manejamos con lo que cada uno va a decir y no se monitorea, es ilógico para todos. Por eso hemos pedido que se reforme el CUD y esperamos que así sea. El Gobernador coincidió conmigo en este punto».

A continuación, el Jefe Comunal expresó: «Si pensás que podés ser intendente en 2023 sos el principal perjudicado para esto y claramente no pensás en los chivilcoyanos, sino deberían trabajar para que tengamos la coparticipación que merecemos justamente Evidentemente a ningún opositor nuestro le molesta esto, o saben que no van a ser gobierno y quieren seguir perjudicándonos».

En relación a esto, Britos contó: «Se ve que pretenden seguir ignorándonos. Ayer le comenté al Gobernador que el fin de semana pasado se llevó a cabo la cuarta actividad que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires realiza en Chivilcoy y no nos enteramos, ni fuimos invitados».

«Me preguntó si hay un estado paralelo acá o alguna vez van a reconocer a quien ganó las elecciones. No me preocupa porque el otro día reunieron 40 personas en la Plaza 25 de Mayo, no me mueve electoralmente ni con la gente, pero hay que respetar al gobierno elegido democráticamente», demandó.

Respecto a esto, aseguró: «Yo respeto al Gobernador y el día que venga a inaugurar la obra de la Ruta N° 30 se la agradeceré, al igual que por el segundo colector cloacal. De la misma forma, deberían respetar a este gobierno municipal, más allá de que les guste o no, porque no se está respetando las instituciones y yo voy a reclamar siempre que esto sea así».

«No se puede pasar por encima del gobierno municipal, porque a mí nunca se me ocurriría hacer una actividad de Provincia sin avisarle al gobernador o al ministro que corresponda. El resultado está a la vista, electoralmente hasta me conviene que sigan actuando así, pero a los vecinos esto no les cae bien», concluyó.