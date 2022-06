Guillermo Britos: «El delito 0 no existe, lo que tiene que ocurrir, como ayer, es que se esclarezca rápidamente»

El intendente municipal brindó declaraciones respecto de diversos temas de agenda, tales como la media sanción de la Boleta Única, como la denuncia por abuso sexual que se hiciera pública días atrás en Chivilcoy, como así también un hecho delictivo en el Jardín N°906.

Respecto de la Boleta única, opinó: «Siempre fui un defensor de la boleta única de papel, todos los que queremos que la gente vote con transparencia tenemos que estar de acuerdo con ese sistema. La boleta sábana esconde gente que nunca sería diputado, senador ni intendente».

Y agregó: «Hay mucha gente que está en contra y son los que no serían marcados con una cruz en la boleta única».

«Afortunadamente en Chivilcoy desde el 2013 la gente corta mucha boleta y eso nos ha beneficiado, pero independientemente de eso todo lo que sea avanzar en transparencia y menos gastos, es fundamental», sostuvo.

SOBRE DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL

En cuanto a la denuncia de abuso sexual que días atrás tuviera repercusión en Chivilcoy, manifestó: «Me gustaría que el medio que leyó la denuncia violó la ley e hizo escándalo con esto digan realmente lo que pasó con el caso. Me sorprende que nadie más hable del caso. Me acusaron durante una semana de cubrir cinco voladores. Me encantaría saber qué pasó, pero no tengo información de la causa».

HECHOS DELICTIVOS

Finalmente, se refirió al hecho delictivo en el Jardín N° 906 y expresó: «Está claro cuando muchos hablan de inseguridad sin saber. Tres niños menores entraron a un jardín y robaron muchas cosas, generando por supuesto conmoción. Afortunadamente se pudo encontrar a estos niños y el material robado».

«A veces cuando se habla ligeramente de inseguridad sin saber, deben entender de qué están hablando. El delito 0 no existe, lo que tiene que ocurrir como ayer es que se esclarezca rápidamente. Me sorprenden manifestaciones de dirigentes políticos, me preocupa que esa gente algún día llegue a gobernar Chivilcoy», culminó.

VIDEO