Guillermo Britos: “Cuando haya algún caso confirmado, les vamos a comunicar la verdad”

El intendente Guillermo Britos remarcó la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del Coronavirus, y desmintió la información falsa que había estado circulando en los últimos días sobre cuatro casos confirmados en nuestra ciudad, comunicando que “hasta el momento no hay ningún caso positivo en Chivilcoy”.

El intendente Guillermo Britos remarcó la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del Coronavirus, y desmintió la información falsa que había estado circulando en los últimos días sobre cuatro casos confirmados en nuestra ciudad, comunicando que “hasta el momento no hay ningún caso positivo en Chivilcoy”.

En primer lugar, sostuvo: “Es importante transmitirles a los vecinos la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio para que esto pase de la mejor manera posible. Afortunadamente, hasta ahora en Chivilcoy venimos muy bien”.

Luego, informó: “Antes de ayer circuló información falsa que decía que teníamos cuatro casos positivos, hasta ahora no tenemos ninguno, los casos que tenemos son de neumonía , y como el protocolo cambió, todo este tipo de cuestiones se deben hisopar igual y enviarlas a analizar, bajo la denominación de sospechosos; pero reitero, no hay ningún caso confirmado y esperamos que no lo haya”.

“Para saberlo debemos esperar el informe del Instituto Malbrán; de todas formas, los vecinos deben quedarse tranquilos, de que, en caso, de que en algún momento haya algún caso confirmado, les vamos a comunicar la verdad. Nunca vamos a mentirles por eso les pedimos que se manejan con la información de las fuentes oficiales”, agregó.

Respecto al protocolo, explicó: “En el momento en que comenzó a darse la transmisión comunitaria en nuestro país, se amplió el protocolo por cuestiones de seguridad, por lo que se determinó que antes cualquier enfermedad sospechosa, se hagan los hisopados correspondientes para descartar que sean casos de Coronavirus”.

Seguidamente, el jefe comunal hizo referencia a la modalidad de trabajo que se está sosteniendo ante esta emergencia sanitaria: “Estamos realizando un gran trabajo en conjunto entre todas las áreas , para que los vecinos tengan todo lo que necesitan, tanto en cuestiones alimenticias como sanitarias”.

Asimismo, comunicó que “ya se ha finalizado la restauración de una sala contigua a la unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Municipal, la cual estaba en desuso. Se colocaron doce camas y se la acondiciono con un espacio separado para los médicos”.

“También se acondicionó la Clínica del Carmen, y en estos momentos estamos trabajando en la limpieza del Hotel Chivilcoy, y en el Pioneer del Parque Martija”, añadió.

En este sentido, indicó: “Estamos preparados, de todas formas, esperemos que todo esto no sea necesario, y que al menos no haya muchos casos juntos, para poder atravesar esta pandemia de la mejor manera”.

“Para esto, lo fundamental es hacerles caso a las autoridades sanitarias, y que cumplamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, sabemos que no es un tema fácil, que no va a pasar en quince días o un mes, por eso tenemos que ayudarnos entre todos”, subrayó.

En último lugar, se refirió a la conmemoración del 2 de Abril: “Ayer no pudimos realizar el acto oficial para conmemorar el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, tampoco pudimos realizar ninguna actividad en referencia al Día de Concientización sobre el Autismo, pero es lo que nos ha tocado ; ya habrá tiempo para ponerse al día”.

“De todas formas, acompañé el izamiento de la Bandera de Malvinas junto al presidente del Centro de Veteranos local, Héctor Oscar López, a quien le agradecemos por su presencia, ya que, cumpliendo con las medidas de prevención, pudimos hacer ese pequeño acto simbólico, pero tan significativo para todos nosotros”, exclamó.