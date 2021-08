Gerardo Panero: “Lo lindo es aportar un granito de arena para reflexionar sobre ciertos temas”

El director de cine chivilcoyano contó detalles de algunos de sus trabajos.

Gerardo Panero es chivilcoyano, vive en La Rica, y se formó en Buenos Aires. Se dedica a la Dirección de Cine, pero para él hacer documentales es su actividad favorita. Y es por ellos, precisamente, que se ha hecho conocido, y que ha sido reconocido.

Entre sus trabajos como director aparece, Buscando la Sombra del Pasado, en el que investiga qué había ocurrido con la película La sombra del pasado, cuyas únicas copias existentes se han perdido aparentemente en un incendio, y que fuera dirigido por Ignacio Tankel. Una película que fuera filmada allá por 1946, en Chivilcoy con el propio Julio Cortázar, en lo que fue su paso por Chivilcoy.

“Mi interés surgió de algo que había escuchado y que conversando en forma casual con otras personas se fue generando, y que a partir de algunas voces trate de recuperar”, explicó.

Otros de sus trabajos destacados vienen de la mano del documental Amancio Williams, sobre la vida del arquitecto, que aún hoy sigue estando en vigencia, y despertando el interés en muchas partes del mundo.

Chivilcoy, la fundación de un pasado, que data del 2011, que hizo junto al escritor Hernán Ronsino, en base al libro de Mauricio Birabent “El Pueblo de Sarmiento”, ganó un concurso organizado por el INCAA.

Sobre este trabajo, Panero dijo: “Este es un libro mítico de nuestra ciudad, que muchos utilizábamos en la escuela para aprender sobre la historia”. “La idea era dar nuestro punto de vista”, sostuvo. Y, sin dudas, paso cuando el documental se emitió por aquel entonces en Chivilcoy generó diversos debates.

Sin embargo, en el 2019 con la llegada de Discapacidades cambio su forma de narrar, este documental basado en la ONG ATIADIM, con la particularidad de que no aparecen las voces de las protagonistas. Este en cambio cuenta de manera sencilla y minimalista el trabajo que realizan día a día las personas que viven y trabajan allí, en blanco y negro, y haciendo foco en los sonidos. Y en este punto se detiene porque dice que “los sonidos cuentan mucho”.

Este documental es una invitación a reflexionar sobre la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, de cómo se vinculan entre sí, pero fundamentalmente del gran esfuerzo que hay detrás de una ONG de este tipo.

“Capacidades” tuvo una gran repercusión a pesar de que por el inicio de la pandemia no pudo ser presentado en forma presencial.

Pero Panero no se detuvo acá, ya inmerso en las restricciones más fuertes por el Covid-19, se enteró que Gustavo Fernández, el tenista adaptado, estaba en Chivilcoy, decidió acercarse, y a partir de esto surgió el cortometraje “Sin diferencias”.

“Gustavo Fernández estuvo entrenando acá con motivo de hacer la pretemporada para disputar el US Open. Para mí es un personaje muy importante dentro del deporte y quizás no tiene el espacio que se merece. Me acerqué al Club Colón para pedir permiso y si bien no nos podíamos acercar mucho por el tema del Covid, ante una competencia importante que tenía por delante, igualmente nos permitieron hacer un registro de su trabajo y terminé haciendo un cortometraje junto a Franco Carbone y Federico Panero”, contó.

Y el trabajo no se detiene: “Ahora me encuentro trabajando en un documental que tiene que ver con el urbanismo, con un proyecto de ciudad que tenía el destacado arquitecto Le Corbusier para Capital Federal allá por el ‘30 y que, finalmente, no se llevó a cabo”.

“En este momento, con la pandemia, las grandes urbes entraron en el eje de la tormenta y de hecho se ve mucha gente que decide irse o construir casas en pequeños pueblos rurales, por eso este tema toma una gran preponderancia en este contexto”, expresó.

“Lo lindo de esto es que nunca sabés hasta donde podés llegar, que le podés generar al otro. Y, por otro lado, la posibilidad de poder aportar un granito de arena para reflexionar sobre ciertos temas”, exclamó Panero haciendo un análisis de su trabajo.

Y lo ejemplificó con una pequeña anécdota que le quedó grabada: “Un día en una presentación del documental sobre Amancio Williams, un señor se acercó y me dijo nunca pensé que una casa me iba a hacer emocionar, llorar, hacerme sentir alegre, y eso es lo loco”.

Entrevista: Antonela Válvoli | Mary Pucciarelli, para el programa radial “Las Chicas del Centro” (todos los jueves, de 20 a 22 por Radio del Centro 91.9).

VIDEO