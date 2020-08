Fueron confirmados cinco nuevos casos de Covid-19 y seis pacientes recuperados

Chivilcoy registró cinco nuevos casos de Covid-19. También se recibieron doce resultados negativos y hubo seis nuevos pacientes recuperados. Respecto de los casos positivos, se trata de un Policía de 27 años que trabaja en Mercedes; el esposo de una de las jóvenes contagiadas, que es empleado de una empresa en Chivilcoy; una mujer de 75 años, que es la esposa del señor que vino contagiado desde la clínica de capital; y dos personas de 48 y 49 años de los que todavía no hay nexo de contagio establecido.

Así lo informó el intendente Guillermo Britos en la conferencia de prensa que brindó junto al secretario de Salud, José Caprara, la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Giorgetti y el jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital municipal, Dr. Ignacio Ledesma.

En este sentido, el jefe comunal se refirió a la videoconferencia que mantuvo ayer junto al Gobernador Axel Kicillof y 92 intendentes del interior y manifestó: “Se toma todo el sistema provincial de salud tanto público como privado, como único.

Se firmaron convenios por el que la Provincia cede en comodatos respiradores a institutos privados y colabore con el sistema público de salud. Siempre que haya profesionales está disponible a través del Plan Sumar Nacional, la posibilidad de firmar convenios con las entidades privadas para que la Provincia le ceda todo lo que necesita para funcionar y colabore con el sistema público”.

Y agregó: “Se ha decidido desde Provincia que todas las entidades de salud sector privado que no quiera colaborar con el tema Covid-19, la Provincia dispondrá que sí lo hagan”.

Por otra parte, consideró importante “pedirles a los chivilcoyanos un esfuerzo importante” y sostuvo: “En el mapa que mostró el Ministro de Salud de Provincia, Chivilcoy está en medio de los dos distritos que encabezan el ranking de casos en toda la Provincia. Lo que debemos tener los chivilcoyanos es responsabilidad social en este momento y pensar que no tenemos que vivir lo que hoy por ejemplo está viviendo Bragado. Esa es la meta que tenemos en este momento. Entendemos todas las situaciones y la economía, pero hoy en Bragado no hay nadie preocupado por la economía, sino porque no se sigan muriendo vecinos y eso es lo que queremos evitar en Chivilcoy”.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. José Caprara informó: “En Sala Covid-19 queda un paciente positivo que tiene patología de base, pero de Covid-19 evoluciona satisfactoriamente. También, hay tres pacientes sospechosos a la espera de resultado”. En tanto, “en clínica del Carmen tenemos además de los ocho positivos, una comerciante de Moquehuá y un nuevo paciente. También un sospechoso a la espera de resultado”.

Y culminó: “Los casos activos que están en sus domicilios evolucionan satisfactoriamente”.