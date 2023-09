Franetovich: “Que se vayan enterando que vamos a fondo”

Esta fue una de las expresiones del candidato a intendente por el espacio Hacer en el marco de una cena de agasajo a sus fiscales, el pasado viernes, en el club 22 de octubre.

Franetovich encabezó un acto de reconocimiento a los fiscales que participaron durante las PASO el pasado 13 de agosto y manifestó: “No es fácil encontrar las palabras para agradecerles a quienes nos han acompañado como fiscales sin pedir nada a cambio y con la única motivación de que Chivilcoy recupere el espíritu de desarrollo con la integración de toda la comunidad”.

Con respecto al desarrollo de la jornada electoral, Franetovich señaló que “si bien es cierto, que no alcanzamos a cubrir el 100% de las mesas, también es cierto que nos desaparecían las boletas en varias mesas, y también es cierto que quien votaba a Florencio (Randazzo) pensaba que nos votaba a nosotros, pero no estábamos en esa lista sábana”.

En cuanto a los espacios que lideran Britos y Alonso señaló que “nos enfrentábamos a dos ejércitos donde, no todos, pero si varios de ellos que saben que si no ganan se quedan sin trabajo, estaban dispuestos a cualquier cosa”. Y resaltó que: “llevan adelante campañas millonarias”.

En este sentido, advirtió que “ambos espacios, después de ocho años y a un mes de las elecciones, extreman el asistencialismo y, haciendo de Reyes Magos, todos los días hacen lo que nunca antes ni si quiera habían intentado hacer, subestimando y tratando de estúpidos a los vecinos de Chivilcoy, creyendo que de esa manera van a comprar sus voluntades”.

Franetovich sostuvo que “hubo un acuerdo entre La Cámpora y el espacio de Britos para intentar polarizar entre ellos”. Dijo que: “de común acuerdo nos quieren vender hacia los chivilcoyanos como vencidos y sin chances, pero la verdad es que podemos ganarles a ambos, porque es real que la gente está cansada de este gobierno municipal que hace agua por todos lados y tampoco quiere saber nada con La Cámpora”. Y enfatizó: “Si creen que nos vamos a quedar callados o vamos a bajar los brazos ante este intento de engañar al pueblo de Chivilcoy, que se vayan enterando que vamos a fondo”.

En este punto, aclaró que “no nos vamos a resignar a tener un Chivilcoy donde ambos espacios, cada uno desde sus responsabilidades municipales de un lado y con responsabilidades provinciales y nacionales del otro, no han hecho en ocho años absolutamente nada trascendente e importante para la ciudad, no han hecho una vivienda contra casi mil que hicimos en solo seis años cuando nos tocó ser gobierno, no ampliaron un metro cuadrado el parque industrial, cuando nosotros en solo seis años duplicamos el parque de 42 hectáreas creado por el ingeniero Ferro y lo llevamos a 84 hectáreas en el predio adquirido por el exintendente Bardengo, además lo llenamos de empresas generando miles de puestos de trabajo, contra ninguna radicación en serio de empresa alguna significativa”. Asimismo, resaltó que: “vinieron y llegaron prometiendo seguridad y tampoco lo lograron, el sistema de salud en nuestra ciudad está detonado, solo tienen vocación de poder y, además, no queremos una vocera sobre lo que hace o puede hacer un ministerio nacional y o provincial a la cual no se le cae una idea propia”.

Por último, Franetovich declaró que “la intención de los vecinos en acompañarnos era mayoritaria y no pudo materializarse por varios motivos: confusión, desaparición de boletas, certificados de escrutinios falseados, e inclusive hasta varios vecinos que, con menos de dos meses de campaña que tuvimos, no alcanzaron a enterarse de que éramos candidatos”.

En este marco, al cerrar su discurso, Franetovich reiteró que “los chivilcoyanos quieren volver a tener un proyecto de desarrollo del cual se sientan parte y nos saque de la mediocridad y el estancamiento”, y concluyó: “¡vamos para adelante, con todos los vecinos que quieran, que entienden, que saben, que creen y que están dispuestos a ir al frente para volver a recuperar el orgullo de ser chivilcoyanos!”.