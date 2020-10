Franetovich: “Para las próximas elecciones armaremos una lista de concejales por fuera del Peronismo, si no se garantiza que hay internas”

A su vez, destacó la importancia de Florencio Randazzo en el armado de este nuevo proyecto, que aspira a superar sólo lo local. El exmandatario volvió a apuntar contra “La Cámpora”.

El exintendente Ariel Franetovich realizó un encuentro por Zoom con militantes, en el cual adelantó ideas sobre el nuevo proyecto que pretende lanzar en nuestra ciudad.

En primer lugar, expresó: “Esta vez no hay vuelta atrás, lo más probable es que tengamos que ir con una propuesta por fuera del Partido Peronista”.

“Por supuesto que si hay alguien que no tiene que probar que somos peronistas somos nosotros , porque yo creo que peronista se considera a aquel que genera trabajo y nosotros le hemos dado oportunidades a mucha gente, incluso a muchos que nunca la habían tenido en este sentido”, explicó.

“Después del 2001, algo que nos quedó claro era que a la gente había que darle trabajo que es lo que da dignidad” , sostuvo.

Seguidamente, sobre la gestión que lo tuvo como intendente, Franetovich enfatizó: “Cuando terminamos nuestro primer mandato, nuestra gestión logró el apoyo del 74% de la comunidad”.

“Sin embargo, hubo conflictos que no supimos llevar, como, por ejemplo, fue el que tuvimos con el campo, que nos fracturó como sociedad, de alguna manera. En ese momento defendimos lo que creíamos que teníamos que defender, pero nos faltó sostener el diálogo con las entidades agropecuarias”, evaluó.

“Los años pasaron y hemos hecho una autocrítica. Por un lado, hubo un desgaste y por el otro la sociedad nos pasó factura de esa grieta, que llevó a ganar al intendente actual” , indicó.

En cuanto a las elecciones pasadas, informó: “El año pasado, no armamos lista propia, pero apoyamos a la lista tanto local como provincial y nacional del Frente de Todos, que, aunque no teníamos 100% de expectativas, creíamos que podía funcionar”.

En este punto hizo referencia a La Cámpora: “Yo estoy convencido de que está agrupación es muy excluyente, ya que todos los recursos humanos, políticos como económicos, se destinan directamente para apoyar al candidato que represente a esa agrupación en cada distrito”.

“Como creemos que va a volver a ocurrir, porque ya bajaron a otras listas que iban a competir por el Peronismo, nosotros para las próximas elecciones armaremos una lista de concejales por fuera del Peronismo, si no se garantiza que hay internas” , manifestó.

Asimismo, agregó: “Además, creemos que Randazzo no puede estar ajeno a la política ; y todos sabemos que a él no lo van a convencer con un cargo, porque hay cosas que no permitiría, que pasan en el actual gobierno”.

“Somos muchos los dirigentes del Interior que queremos que Florencio participe”, exclamó.

Respecto a la nueva propuesta, dijo: “Hay muchos compañeros independientes que se quieren sumar a este nuevo proyecto , que lo que pretende, en principio, es hacer el mejor diagnóstico posible de cada área de Chivilcoy, con gente que quiera aportar. Esta información es fundamental. Luego, tendremos las herramientas para diseñar el mejor proyecto para nuestra ciudad”.

“Siento la obligación de comprometerme a aportar algo en este momento que es difícil”, aclaró sobre su posición.

“Pensemos en hacer algo por todos los chivilcoyanos, incluyendo a todos los sectores”, precisó.

Para finalizar, sobre la ruptura del Bloque del Frente de Todos local, Franetovich opinó que se debió al mismo manejo político de La Cámpora que se da desde el principio en todos los niveles. A nivel local la referente es Constanza Alonso y al resto no se los reconoce.