Franetovich: “Estamos todos decepcionados, porque nos vendieron el cuento del tío a toda la sociedad”

Asimismo, adelantó la posibilidad de generar un espacio nuevo para “canalizar la demanda de mucha gente que quedó fuera”.

El exintendente Ariel Franetovich dialogó con el periodista Héctor Pedro Denezio, en su programa “Buenos Días” por Radio Chivilcoy, donde fue contundente en sus declaraciones contra el Frente de Todos. Dijo que no se siente identificado con la conducción actual en manos de La Cámpora. “Es lamentable lo que sucede a nivel local, porque es una generación nueva que solo se dedica a acumular poder. La política no es sacarse fotos todos los días, sino trabajar escuchando a la gente”, sentenció.

En primer lugar comenzó aclarando: “Cómo es de público conocimiento yo iba a ser candidato a intendente, pero me cayeron mal varias cosas políticas y personales, entre ellas que Florencio Randazzo decidió no participar, por lo que yo tomé la decisión de no postularme, y de acompañar a la candidata local del Frente de Todos, ya que creímos en lo que se nos ofreció, en el proyecto de Alberto Fernández, donde Cristina (Fernández) iba a quedar en un segundo plano y acompañarlo, cediendo su capital político, para que el ejerza como presidente como naturalmente debe hacerlo”.

“De ser cierto que Alberto iba a gobernar con todo el poder, Constanza Alonso podía ser una buena candidata, dándole a Chivilcoy una oportunidad de crecer y desarrollarse”, agregó.

Sobre lo cual analizó: “Estamos todos decepcionados, porque nos vendieron el cuento del tío a toda la sociedad. No sabemos quién tiene el poder. Cristina tiene una rienda que a veces se la cede a Máximo Kirchner; Alberto tiene la otra, que a veces se la cede a Sergio Massa. Cuando se comparte el poder nunca es bueno”.

“Lo que están haciendo es buscar posicionarse para el 2023, eso es lo que está haciendo La Cámpora a través de su líder Máximo Kirchner, y en vez de tomar conciencia de la realidad que se vive, cada uno está viendo su postulación”, puntualizó.

A la vez que exhortó: “Vinieron diciendo que iban a ser mejores, pero no está pasando, y yo me siento con todo el derecho de decirlo porque los apoyé. Y no lo digo criticando para que les vaya mal, pero es necesario que reaccionen; y lo que no hay que hacer es tener miedo, porque esta gente acumula poder”.

“Es insólito que en plena pandemia estamos llevando adelante una reforma judicial, que en todo caso debería tratarse cuando todos los argentinos estemos tranquilos y podamos prestar atención. Lo que pasa es lamentable y, más aún lo es, la polarización que están generando. No están acompañando a Alberto Fernández, están ejerciendo el poder, pero este no es el momento de hacer política sino de gestionar. Y lo están usando solo como un gobierno de transición, espero que él reaccione en este sentido”, exclamó.

En tanto, sobre lo sucedido a nivel local, el exintendente expuso: “En este momento, sacan a Natalia Wildner, que para mí fue alguien fundamental en mi gestión. Se trata de una compañera que dejó la militancia política para dedicarse de lleno a lo administrativo en el Registro Civil”.

“Constanza Alonso, junto con otro dirigente, fue a pedirle que se sume a militar activamente a la política, pero ella se negó. Y eso es un orgullo, me reanima que haya gente que ha vivido momentos gloriosos y que ha reaccionado como debe hacerse, sin entregar su prestigio y su honor”, expresó.

En este sentido, señaló: “Lo que pasa a nivel local también es lamentable, porque es una generación nueva que solo se dedica a acumular poder. La política no es andar con dos fotógrafos de un lado para el otro, sacándose fotos todos los días, sino trabajar escuchando a la gente”.

“Tengo bronca porque hemos llegado a una situación que nuestra ciudad no merece; y están espantando a gente que quiere participar en política por sus manejos”, profirió.

De esta forma se remitió a lo que sucedió con Gustavo Bruno, quien no se pudo presentar como candidato a intendente en las elecciones de 2019: “En su momento cuando Bruno conducía PAMI local, el propio Mariano Salvini, quien maneja La Cámpora a nivel local, lo sacó; luego, al momento de presentar su candidatura el año pasado sucedió lo mismo, cuando le bajaron la lista”.

“Esto es lo que sucede con el Peronismo, que yo creo que como partido institucionalmente no existe más, desde el momento en que Cristina no deja participar en la interna con Randazzo: porque esto es un atentado contra la democracia, porque no dejan fortalecer los partidos ni la participación en ellos”, lanzó.

A la vez que añadió: “Yo no los considero peronistas a quienes integran La Cámpora, porque no se entiende cómo pueden sacar a una compañera de su cargo como hicieron con Natalia (Wildner), habiendo tenido un buen desempeño en su labor como tuvo ella. No me identifico para nada con ellos”.

Seguidamente, argumentó: “Ellos desconocen mucho la idiosincrasia del Interior. Cristina en el momento del conflicto que generaron con el campo no podía salir, y nosotros pusimos el cuerpo para que ella pudiera demostrar que sí podía hacerlo. Volvió a salir a la Pampa Húmeda cuando vino acá, por ejemplo, en la inauguración de la planta de GKN”.

“Se olvidan de eso, que nosotros le pusimos el pecho a las balas, incluso expusimos a nuestra familia. Porque después éramos nosotros los que teníamos que andar caminando por las calles de Chivilcoy, mientras mucha gente nos insultaba”, denunció.

A continuación, Franetovich volvió a arremeter con La Cámpora: “Están de prestado y salieron segundos porque nosotros los apoyamos -expresó- tienen que tomar conciencia y ponerse a trabajar por la gente”.

Para finalizar, manifestó su idea de armar un nuevo espacio, sobre el cual adelantó: “Lo que yo quiero hacer es canalizar la demanda social de mucha gente que me llama para hacer algo, aunque sea por afuera, y aportar ideas, teniendo en cuenta que lo que viene va a ser complicado, y que tengo una lista con gente muy valiosa”.