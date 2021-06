Francis Núñez: “La compostera comunitaria está teniendo una gran repercusión”

Desde la empresa sustentable Semilla Garden, que lleva adelante junto a su novia, el joven nos informó cómo está funcionando su nueva iniciativa y nos adelantó sobre cómo está creciendo este proyecto que surgió como un sueño y pronto se extenderá a lo largo de toda la ciudad.

El pasado 8 de mayo, Francis Núñez, se atrevió a llevar a cabo un sueño, colocó una compostera comunitaria en la calle Pintos y San Martín, justo afuera de su casa, con el objetivo de promover el cuidado del medioambiente e incentivar a la comunidad a reciclar.

Al ser consultado al respecto, Francis, quien tiene un emprendimiento denominado Semilla Garden, expresó enfáticamente: “La compostera comunitaria está teniendo una gran repercusión mucho mejor de lo que esperaba en principio”.

Y amplió: “Hacía tiempo tenía ganas de hacerla. No es mi primera experiencia en esto, ya que había hecho varias en mis viajes a lo largo de Sudamérica y México, e incluso en mi lugar de origen Ensenada”.

Comienzo de la iniciativa

“Un día me decidí, y justo al salir a la calle, me encontré un pallet tirado en la calle y dije este es buen indicio. Al otro día mi novia salió y en la esquina de su casa estaban tirando un montón de maderas, por lo que me lo contó y empecé a recogerlas. Finalmente, con todo eso logré armarla”, detalló.

Y continuó: “Cuando terminé de confeccionarla, la ubiqué en la vereda donde está ahora, con miedo, porque como pasa con todo lo desconocido, sentí que tal vez a los vecinos no les iba a interesar”.

“Primero junté hojas de la calle para tener un stock para mantenerla, porque en el compostaje, precisamente, se coloca la materia orgánica húmeda, lo cual se complementa con materia orgánica seca, como son las hojas y el pasto seco”, agregó.

Repercusiones

“Cuando di a conocer que ya estaba colocada, al publicarla en mi Instagram fue increíble la reacción de la gente. Hasta el momento es la foto que más likes tuvo. Además, se compartió muchísimo la foto y tuvo muchos comentarios”, expresó.

“Asimismo, me comenzaron a llegar diversas consultas de la gente muy interesada en el tema”, sostuvo.

Cómo marcha la iniciativa hasta el momento

Respecto a cómo funciona por el momento la nueva iniciativa, Francis nos contó: “Todo marcha bien, cada dos días yo le hago la mantención, e, incluso, me compré un aireador de compost que es una herramienta muy útil para esto”.

“El objetivo es instalar más composteras en distintos puntos de la ciudad, es un proyecto que ya está encaminado, y pronto habrá cinco o seis más”, aseguró.

Anécdotas

Francis cuenta con el objetivo de que se tome conciencia al respecto: “Hay una persona que trae su bolsa con residuos y la deja alojada en la compostera, supongo que es siempre la misma persona porque deja cosas similares, así que yo a través de mi Instagram les recuerdo a mis seguidores que no hay que dejar las bolsas, ni plásticos; pero, de todas maneras, en mi rol como guardián de la compostera me tengo que ocupar de sacar lo que no va, concientizar a la población y enseñarles qué va y que no.

“Yo decidí tomar este desafío y estoy muy contento por esto”, concluyó con alegría.