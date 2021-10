Ferro: «Les pido a los chivilcoyanos que no se conformen con las calles barridas, pastito cortado y piedritas»

Así se manifestó el primer candidato de Juntos, en la presentación de la lista definitiva de la agrupación, en donde estuvieron presentes referentes de todos los partidos que forman está alianza.

Se llevó a cabo la presentación de la Lista definitiva de Juntos en su nuevo local ubicado en el Belgrano 62, encabezado por los candidatos José Ferro, Daiana Raulier y Martín Fernández Cagnone.

En este marco, Ferro, quien tomó la palabra en primer lugar, tras agradecer a sus compañeros oportunamente, indicó: «Nuestros adversarios políticos en Provincia y Nación son los kirchneristas, la Cámpora, pero en Chivilcoy estamos en condiciones como equipo que somos de trabajar por una ciudad que pueda brillar».

«Les pido a los chivilcoyanos que no se conformen con las calles barridas, pastito cortado y piedritas», continuó.

En este sentido, volvió a decir: «Nuestra ciudad puede brillar y se viene una ola de Juntos a la que Chivilcoy debe sumarse».

«Los personalismos cayeron en el mundo, no sirven. Nosotros somos equipo, no hay estrellitas” remarcó.

Respecto a los cortes de boleta, Juan Clavin, apuntó: “La sociedad no puede arriarse con una varilla como las vacas en el campo. La gente no come más vidrio, por más que le manden boletas cortadas, el chivilcoyano sabe a quién votar”.

«Por eso necesitamos una enorme lluvia de votos para que nos acerque al HCD y aprobar la gran de cantidad de proyectos que tenemos, que hoy no podemos pasar porque nos faltan manos y trabajar para que Juntos llegue al Municipio en 2023», sentenció pidiendo el voto a la chivilcoyanos en las próximas elecciones del 14 de noviembre.

