Ferro: «La situación sanitaria integral en Chivilcoy es inquietante y de gravedad»

DeChivilcoy diálogo con el concejal José Ferro sobre la situación sanitaria en Chivilcoy en la actualidad, sobre la que argumentó que es «inquietante y de gravedad», ya que está «alterada la atención».

En cuanto al proyecto presentado por Juntos para declarar la emergencia sanitaria en la ciudad y crear una mesa de diálogo dijo que «no era malintencionado», sino con el fin de «visibilizar una situación que preocupa a todos los chivilcoyanos».

SITUACIÓN SANITARIA EN CHIVILCOY

Respecto a la situación sanitaria integral en nuestra ciudad, Ferro dijo: «Es una situación inquietante y de gravedad, ya que la atención habitual está totalmente alterada».

«Cuando ponemos el nombre de emergencia lo hacemos bajo la disposición de la Organización Mundial de la Salud que indica precisamente poner esta denominación cuando algo está alterado», explicó.

En este sentido, el concejal de Juntos señaló: «Hoy el sistema integral no está funcionando normalmente, lo que afecta directamente a los chivilcoyanos».

«Hay dos opciones: reconocer el problema o esconderlo. Nosotros lo que queremos es ponerlo en evidencia, porque la gente día a día no encuentra respuestas», sostuvo.

Y amplió: «Hay un sistema de salud privado que no da respuestas y que tiene un panorama cada vez más negro, en que tenemos que imaginar una ciudad en pleno invierno con 80 camas menos. Esto hace que se recargue el sistema público».

«No poder sentarse a dialogar habla de una enorme inmadurez de parte de los distintos actores», declaró.

Asimismo, Ferro sostuvo: «Yo siempre trato de ser optimista, pero la realidad es que hoy el sistema de salud está golpeado. Este es un tema que hoy preocupa a la gente y es algo de gravedad. Nosotros no estamos buscando culpables, ni que el municipio se haga cargo de la deuda de los privados. Entre todos tenemos que entender los problemas y buscar soluciones conjuntas, porque lo que pasa es multifactorial».

«Nos parece que el Municipio es el ente más representativo para convocar a una mesa de diálogo, pensando en la salud de todos los chivilcoyanos», apuntó.

CENTROS DE SALUD PRIVADOS

Consultado sobre el porqué de esta crisis de los centros privados, el edil expresó: «El problema es múltiple, hay varias cosas que han conducido a esta situación. Por un lado, una administración errónea seguramente, porque si investigas ves que en otros lados funcionan bien».

«Por otro lado, el hecho de que en un momento además del Hospital había tres centros privados que pertenecían a médicos de otra generación y que si analizas era demasiado para lo que era Chivilcoy antes. Entonces se arrastra esa historia, de hecho, la Clínica en el Carmen ya quedó en el camino», continuó.

Y añadió: «También se suma el hecho de que cada vez hay menos médicos y resulta poco atractivo hacer guardias, por lo económico, lo desgastante que es estar 24 horas de guardia, lo violenta que se ha vuelto la sociedad, y que generalmente los médicos que hacen esto son los más jóvenes y que menos experiencia tienen, por ende, más miedo, por eso los más grandes tenemos que sostenerlos para que sepan que no están solos y que ante cualquier situación se sienta protegido».

De esta manera, concluyó: «Todo esto ha logrado que el sistema de salud esté tecleando, por eso no hay muchos médicos para hacer guardias. Por eso presentamos el año pasado un proyecto para hacer un censo para saber cuántos estudian medicina que son de Chivilcoy y la zona, y saber cuándo se recibirán, para poder planificar el futuro, pero no lo pudimos debatir».

PROYECTO DE EMERGENCIA SANITARIA PRESENTADO POR JUNTOS

«El proyecto que presentamos en la última sesión del HCD fue presentado sobre tablas porque consideramos que es un tema de emergencia, por la seriedad del mismo, entonces así era más práctico», explicó el edil.

Y aseguró: «El tema fue planteado con toda la buena intención, ni para alertar ni para financiar a nadie; y para dar lugar a una mesa con los distintos actores para buscar soluciones».

«El cuerpo de concejales no desconoce lo que sucede, por eso me llamó la atención que no se dé lugar a debatir. Pero parece que estamos en otra sintonía, porque terminan tratando cosas que a la gente no le cambia nada, que no están en la agenda de la gente», denunció.

En relación a esto, informó: «Este lunes lo tratamos en comisión y lo de emergencia tampoco pasó. Pasó a plenario sólo la creación de una mesa de diálogo».

Seguidamente, Ferro dijo: «Yo no me peleo con el intendente, pongo un tema en agenda. El sí convierte todo en pelea personal, y dice que Ferro es un mentiroso, es un malintencionado. Acá para no pelear tenés que ser obsecuente».

«De hecho, pedimos una audiencia con el secretario de Salud que aún estamos esperando que se nos contesté», agregó

Y manifestó: «No es justo que ante la exposición de un problema se obtenga una crítica desmedida por parte de la máxima figura de autoridad de la ciudad».

DECLARACIONES DEL SINDICALISTA SERGIO MANGINI (CICOP) EN UN ACTO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

Por último, respecto a las declaraciones de Mangini (CICOP) dijo: «Algunos sindicalistas hacen política y no representan a los trabajadores. Utilizan un acto para hablar de la pandemia macrista, algo que es innecesario, porque no todos los que están en un sindicato pertenecen al mismo partido político».

«Tampoco tenía nada que ver hablar de pasar a Provincia el Hospital Municipal, ya que éste siempre ha trabajado bien y tiene su reputación, más allá de algunos problemas que ha habido a lo largo de la historia, pero ha sabido sobreponerse», enfatizó.

Sobre esto, el concejal analizó: «Sería un gran fracaso de la política chivilcoyana si éste pasa a Provincia. Por el contrario, yo pido más autonomía, con diálogo, con consenso, con ideas creativas».

«Lo de Mangini me parece tribunero, no suma para nada y ni siquiera es algo está en la órbita de alguien, está muy alejado de la realidad y no tiene sentido», sentenció.

Y propuso: «Tenemos que generar mejores condiciones, para que los trabajadores del Hospital estén mejor, más capacitados y coordinar con otros municipios para complementarse».

COVID-19

Sobre la pandemia, el médico sostuvo: «El Covid no tiene relevancia estacional, lo que pasa que en invierno al estar más encerrado se pueden generar más contagios».

De esta manera, dijo: «La vacuna ha traído un alivio importante. Ya se está hablando de una cuarta dosis para un grupo específico: mayores de 50, con enfermedades previas y que se hayan aplicado la vacuna Sinopharm al principio».

«Hoy al no haber hisopados no sabemos si hay Covid o no, pero no se ven tantos casos respiratorios cómo se veía hace un tiempo atrás, como en diciembre y enero, que hubo un pico de contagios», explicó.

Por último, indicó: «Parece haber un fin de ciclo de la pandemia, pero hay algunos que llegaron para quedarse. Lo que todavía queda saber es cada cuánto hay que vacunarse para el Covid para transmitir tranquilidad a la población».

PROYECTO PARA DENOMINAR SALVADOR PUZZO A LA CLÍNICA DEL CARMEN

«Estoy muy contento porque pasó a plenario el proyecto de ordenanza que presenté para denominar Salvador Puzzo a la Clínica del Carmen, para reconocer a un médico muy importante para esa Clínica en particular y un ejemplo de vocación para todos los que compartimos profesión», mencionó al respecto.

