Fábricas cerradas, cementerio y peronismo, por Federico Barraza

Con el macrismo cerró Paquetá. Con el actual gobierno cerró Concentric. El industricidio no cesa. La industria del calzado que le dio trabajo a más de mil chivilcoyanos, hoy tiene operativos apenas a una cuarta parte de ese número de trabajadores; y a semejante pérdida debemos sumarle ahora el cierre de la ex Metalúrgica Luján (empresa que en su mejor momento supo tener 400 trabajadores). Este nuevo cierre deja 70 familias sin su fuente de ingresos. Nuestro Parque Industrial, bastión productivo para el desarrollo local y regional durante la gestión municipal randazzista, sufre un desguace que parece no tener fin.

Este retroceso económico será muy difícil de revertir, y la desaparición de tantos puestos de trabajo genuinos no se puede maquillar ni tampoco olvidar de la noche a la mañana como pretende el Frente de Todos, encabezado por la legisladora de La Cámpora. Lo intentaron con una visita turística de funcionarios provinciales y nacionales, y sus Diputados (en una especie de estado de campaña permanente, a imagen y semejanzas del gobierno macrista). Realizaron un tour por la ciudad, sacándose fotos con tapitas de empanadas y zapatillas, mientras los trabajadores de Concentric eran notificados del depósito de su indemnización (Sí, todo en el mismo día. ¿Irónico, no?).

Mientras tanto los ediles del Frente de Todos tratan de escribir un nueva página del libro «Como ocultar con trivialidades lo que realmente importa en Chivilcoy», usando todo su poder de fuego para instalar en los medios las pésimas condiciones en que se encuentra el Cementerio Municipal (que por cierto está muy feo y espero que con la recaudación de la nueva tasa se realicen las obras de infraestructura y mantenimiento necesarias para mejorarlo), ¡Si hasta grabaron un cortometraje!

No obstante lo señalado anteriormente, deben saber los trabajadores metalúrgicos y sus representantes de UOM y ASIMRA, que pese a los intentos de ocultar su lucha, el pueblo trabajador de Chivilcoy nunca olvidará que setenta trabajadores de la ex Metalúrgica Luján, ex GKN, y ahora ex Concentric, resistieron y resisten con valentía en una batalla tan memorable como ejemplar, en las propias instalaciones de la Planta Industrial; ante la frialdad de una multinacional, y la indiferencia de un gobierno de burócratas que les dio la espalda.

Federico Barraza, Trabajador Telefónico.

Secretario del Bloque de Concejales del Frente «Vamos Con Vos»