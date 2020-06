Fabio Britos: “Sería descabellado que alguien esté muriendo sin respirador mientras nosotros no tenemos ninguno en uso”

El diputado provincial del bloque 17 de Noviembre, Fabio Britos, habló sobre la solidaridad sanitaria, llegado el caso que el sistema de salud se sature por la pandemia.

La Provincia descartó el posible traslado de pacientes con Covid-19 del Área Metropolitana de Buenos Aires al interior de la provincia de Buenos Aires, en caso de que se llegara a colapsar el sistema sanitario. Sin embargo, la posibilidad de realizarse generó grandes rechazos dentro de la oposición bonaerense.

Sobre estas actitudes, opinó el diputado provincial Fabio Britos. “Debemos ponernos a disposición del vecino que deba ser contenido eventualmente para que no colapse el sistema de salud”, aclaró.

Y consideró que “aún hay un trecho a recorrer para analizar la posibilidad, pero si hace falta, habría que abrirle las puertas al bonaerense solidariamente”.

Britos dijo entender la reacción del vecino de a pie “que por temor se hace una película de que irán a invadir ciudades con vecinos de otro lugar, pero me llama la atención que dirigentes políticos se expresen en ese sentido”.

Y calificó como “descabellado pensar que una persona que está a 200 kilómetros nuestros se esté muriendo por no tener un respirador mientras nosotros no tenemos ninguno en uso”.

El legislador oriundo de Chivilcoy les pidió a aquellos funcionarios que no comparten la medida “solidaria” que se pregunten, “si tuviera un hijo en su distrito infectado o con cualquier otro tipo de problema y tiene los respiradores ocupados, ¿lo va a dejar morir o lo llevaría a otro municipio? Me parece irrisorio que se plantee una negativa, no solo en la provincia sino en el país”. [Grupo La Provincia]