Fabio Britos habló sobre su deseo de ser intendente y expresó un no rotundo sobre la posibilidad de compartir espacio con Randazzo

El legislador bonaerense mantuvo una larga charla con el Programa “Buenos Días”, en la cual expresó interesantes declaraciones.

El diputado provincial Fabio Britos brindó detalles sobre varios temas importantes y expresó una significativa declaración: “Me gustaría ser intendente”. Asimismo, volvió a remarcar contundentemente que no compartiría el mismo espacio que Florencio Randazzo.

En primer lugar, hizo referencia a los distintos fondos que reciben los Municipios: “Lo primero que hay que tener en cuenta, aunque parezca una obviedad, es que el dinero siempre sale de lo que aporta el contribuyente, porque muchas veces cuando se nombra que tal o cual trae obras, lo que no se aclara es que el dinero que se maneja tanto en las arcas municipales, como provinciales y nacionales son las tasas, impuestos y contribuciones que paga la gente”.

En este sentido, indicó: “Es para destacar el esfuerzo que está haciendo la mayoría de la sociedad, porque, a pesar, del difícil momento que estamos atravesando siguen pagando y con esto el Estado puede seguir funcionado”.

A continuación, el legislador provincial aclaró: “Respecto al FIM -por el que a Chivilcoy se destinaron 80 millones de pesos en este caso- viene del momento cuando se votó una Ley de Endeudamiento en la Provincia de Buenos Aires en el 2016, con la condición de que se repartiera dinero para obras para los 135 municipios, teniendo en cuenta el índice de coparticipación de cada uno de ellos, para que no haya discriminación por partido político”.

“El año pasado, además del índice de coparticipación, se agregó que se tenga en cuenta el índice de ingresos, porque los intendentes que no tiene en su jurisdicción hospitales municipales, recibían un índice menor, entonces buscando equiparar los números”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo: “También queda establecido claramente en la Ley que es el intendente de cada Municipio quien decide para que se destinan los fondos, y que tienen que ser obras, es decir, no puede ser utilizado para otros temas, como el pago de salario o el pago de deudas”.

Por otro lado, Britos señaló: “Existe otra manera de generar obras, algunas que son manejadas en forma un tanto arbitraria, tanto sea por el Ministerio del Interior de la Nación o el de Gobierno de la Provincia, que son los llamados Aportes del Tesoro. En este caso, es el funcionario de turno quien decide a donde destinar fondos”.

“A mí me encantaría que los funcionarios que tienen llegada a estas carteras generen las negociaciones para que los fondos lleguen para obras al Partido de Chivilcoy para hacer distintas cosas”, enfatizó respecto a esto.

Ruta Nacional N° 5

Al ser consultado por la posibilidad de avanzar con la autopista y/o autovía en la Ruta Nacional N°5, Britos explicó: “Hay una situación judicial de por medio, porque la operatoria con la que se empezó a hacer en este tramo, no es igual a la operatoria de la Ruta Nacional N° 7”.

“En el caso de la Ruta N° 5 por sistema P.P.P., se le concedió la obra a una empresa china, pero cuando sucedió el tema del significativo aumento del dólar, comenzaron los juicios entre dicha empresa y el Estado nacional, que es algo que debe resolverse pronto, para poder avanzar”, sostuvo.

En relación a esto, informó: “Nosotros cerca de fin de año hicimos un reclamo al respecto, pero cuando hay cuestiones judiciales de por medio es difícil destrabar la situación”.

“Sin embargo, creo que todos los que ocupamos la función pública y podemos visibilizar el tema, tenemos que insistir al respecto, porque es un tema grave, que nos cuesta muchas vidas”, remarcó.

En tanto, en cuanto al tramo de la Ruta Provincial 30 hasta la Ruta Nacional 5, indicó que esta obra “ya está adjudicada, que en un primer tramo son casi 33 km. Pero hasta la Provincia no deposite el dinero, la empresa no va a empezar a trabajar”.

Política partidaria

Respecto a una posible unión con Randazzo, Britos sostuvo: “Yo no compartiría un espacio, en el cual esté Florencio Randazzo, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si no sería retroceder todo lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora los critica porque no lo llamaron para ser parte del gobierno, pero eso no borra las palabras a favor con ese espacio que él tuvo en el 2019. Además, si mañana lo llaman de este gobierno, él va a estar”.

“Yo soy coherente con una línea de conducta y si por eso me toca no ocupar cargos, no los ocupare. Yo milito desde el 83, y la gente ha sido siempre muy generosa conmigo al igual que mis distintos compañeros de mi vida política”, enfatizó.

Y siguió: “Pero, por ejemplo, desde el año 2003 al 2009 no estuve en política, por eso no es algo que me desvelé. Pero más allá de las contradicciones, hay que tratar de ser siempre coherente con las ideas”.

“En el 2015 la gente dijo que nos los quería más, que no quería más esa forma de gobernar, y no me parece que sea momento de que eso vuelva. De todas formas, creo que Franetovich ya fue claro al decir que armarán una lista propia, lejos del intendente Guillermo Britos, así que lo más probable es que cada uno hará su camino”, señaló.

En tanto que aclaró: “En caso de que hubiera alguna unión ya todos saben desde el primer momento que yo no formaría parte”.

Su deseo de ser intendente

En cuanto a la consulta de si le gustaría postularse a intendente de Chivilcoy, Fabio Britos expresó: “Me considero capaz de ser intendente, ya que me siento capacitado para dirigir a un grupo, y porque, sin lugar a dudas, dentro de la política considero que, si hay un cargo honroso, es el de ser intendente, dado a que son tus propios vecinos los que te eligen”.

“De nuestro espacio, sin lugar a dudas el que demostró que más capacidad tiene para ser intendente es Guillermo (Britos); pero en el 2023, por ahora, tendría el impedimento de volver a presentarse porque la Ley no lo permite. También llegado el momento habrá que ver si él quiere seguir o no”, añadió.

Asimismo, dijo: “En el Gabinete de Guillermo hay varios que tranquilamente podrían ser intendentes, y no tengo dudas en decirlo, porque están capacitados para hacerlo y podrían desempeñar dicha tarea muy bien”.