Esteban “Pato” Lemme es el nuevo presidente del PJ Chivilcoy

Tras la renuncia del Dr. Mauricio Maggi a la Presidencia del Partido Justicialista Chivilcoy y según lo establece la Carta Orgánica del PJ Bonaerense debería haber asumido el secretario general Ignacio Cassasola, quien renunció este domingo 25; siguiendo el orden de la lista, asume como presidente del PJ local, Esteban “Pato” Lemme.

Lemme se hace cargo de la presidencia justicialista hasta el 17 de diciembre, momento en el cual se llamará a elecciones internas.

Cabe destacar que Lemme fue elegido en las elecciones internas del PJ en diciembre de 2017 en el cargo de Primer Vocal titular de la lista “Unidad y Renovación”, la cual llevaba al Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez como presidente bonaerense y a exintendente, Darío Speranza como presidente distrital.

A través de sus redes sociales, Esteban “Pato” Lemme expreso: “La verdad les quiero decir que todo esto me toma de sorpresa, pero estoy muy orgulloso de llevar adelante al Partido Justicialista Chivilcoy”.

“En mis años de militancia activa dentro del justicialismo, cuando me tocó -en 2013 y 2019- ser candidato a concejal, cuando me desempeñé como Coordinador de la Secretaría Privada en el Gobierno de mi amigo Darío y ahora desde el llano como un militante más me llena de orgullo asumir la presidencia del PJ”.

“Agradezco a las y los afiliados que en 2017 en la lista “Unidad y Renovación” con el Cro. Gustavo Menéndez a la cabeza del PJ Bonaerense, nos eligieron en las elecciones democráticas internas de nuestro partido”.

“Si bien paso mucha agua debajo del puente, la renuncia del Cro. Darío, tiempo después la del Cro. Mauricio y ahora la del Cro. Nacho”.

“Espero estar a la altura de las circunstancias y terminar con el mandato de presidente el 17 de diciembre de 2021 en el cual luego se llamarán a elecciones internas”.

“Les pido a las y los afiliados que sigamos más unidos que nunca, seguiremos como desde el 2019 bancando a nuestro presidente Alberto Fernández y a nuestro Gobernador Axel Kicillof. Localmente sabemos que el Frente de Todos no logra llegar a un consenso con el 100% de los partidos, agrupaciones y movimientos sociales que lo integramos, esperemos que el 2023 nos encuentre mejor a pesar de que en estas elecciones el Justicialismo local no tuvo lugar, ni fue convocado para conformar la lista”.

“Tengo un gran desafío por delante, pero sé que con dialogo podremos seguir avanzando. Les agradezco a todos los compañeros y compañeras por los mensajes y llamados que fui recibiendo es un gran aliento y una caricia al alma”.

“Como siempre lo hice daré todo lo mejor de mí para llevar a nuestro PJ a lo más alto, levantando hoy más que nunca las banderas de la Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política tal como nos enseñaron Perón, Evita y Néstor”.