Este lunes: Convocatoria a la marcha #17A

Este lunes a las 16 se realiza la concentración en la Plaza España; luego la caravana recorrerá la ciudad. Se manifestarán contra el gobierno nacional, algunas de sus medidas y la reforma judicial.

Este lunes 17 vecinos independientes marcharán por la ciudad para manifestarse en contra del Gobierno nacional. Esto forma parte de la iniciativa anunciada a través de las redes sociales bajo el Hashtag #17AVamosTodos, en el marco del feriado por la conmemoración del “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”.

La concentración se realizará a las 16 horas en la Plaza España y luego se recorrerán otros puntos de la ciudad. Se pide concurrir con la bandera nacional y el barbijo.

Recorrido de la marcha

Cabe recordar que previamente ya se habían hecho banderazos similares en fechas como el 20 de junio y el 9 de julio y se espera una convocatoria multitudinaria a nivel nacional.

En este sentido, una de las promotoras de la marcha a nivel local, Claudia Montes, manifestó que considera “importante que Chivilcoy se haya despertado del letargo y que se espera mucha participación debido a la gran repercusión que ha tenido la convocatoria”.

Claudia Montes [Imagen de archivo]

A la vez indicó que “al tratarse de una convocatoria ciudadana cada uno tiene un motivo particular pero fundamentalmente apunta a manifestar contra algunas de las medidas antidemocráticas tomadas por el Gobierno y el atropello a las instituciones. Le decimos no a la avanzada contra las libertades individuales, no a la reforma judicial, basta a la inseguridad y desaparición de ciudadanos, entre otras cosas”.