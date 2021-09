Espert: “Vemos una Argentina con mucha bronca, pero con esperanza en Avanza Libertad”

En conferencia de prensa, apuntó tres puntos básicos para cambiar el rumbo del país.

El precandidato a diputado nacional, José Luis Espert, visitó nuestra ciudad y dijo que “vemos una Argentina con mucha bronca, pero con esperanza en Avanza Libertad”.

En una conferencia de prensa realizada en el local del espacio que encabeza, aseguró: “Estamos muy contentos de lo que estamos logrando, nosotros vemos una suerte de hartazgo de una clase política que nos ha arruinado, y vemos con mucha preocupación una oposición que más que cambiemos es tibiemos, porque al kirchnerismo se lo enfrenta, no hay que ser condescendiente”.

“Para ganarles la propuesta debe ser la antítesis de lo que ellos proponen, y no ser un kirchnerismo de buenos modales”, sostuvo.

Seguidamente, en cuanto al crecimiento del Partido, indicó: “Lo que dijimos en 2015 de a poco va cobrando vida, ha habido una explosión de las ideas de libertad. Esto que empezó como una locura de pronto tiene tanto sentido, con mucha gente copiándonos como el propio Randazzo, Santilli y hasta Tolosa Paz, haciéndose la canchera”.

“Si seguimos haciendo lo mismo, siempre vamos a terminar mal”

A continuación, Espert dijo: “Lejos estamos de querer caranchear votos a Cambiemos, si seguimos haciendo lo mismo siempre vamos a terminar mal”.

Y cuestionó: “Lo raro es que nadie se haya preguntado porque nos va tan mal o si esto es un negocio para la política”.

“Vemos una Argentina con mucha bronca, pero con esperanza en Avanza Libertad, que venimos a cambiar la realidad, porque queremos un país más justo, en donde la sartén por el mango la tengan los monotributistas, los industriales, los comerciantes, los estudiantes, los autónomos y para que los jubilados tengan el Anses para ellos y no para hacer favores”, expresó.

Detalles de sus ideas

“En nuestro programa -sostuvo- vamos a cuidar a aquellos que necesitan un plan social por un tiempo, porque han quedado fuera del sistema, pero vamos a ir en contra de los truchos y de los piqueteros”.

Asimismo, consigno: “Vamos a proteger a los que producen en el campo porque la sociedad argentina ha emprendido una guerra incomprendida contra ellos”.

Y agregó: “Tenemos que terminar con la doctrina zaffaronista y proteger a nuestras Fuerzas Armadas”.

En relación a esto, analizó: “El 70% de los chicos es pobre, acá no funciona nada prácticamente” y propuso “Lo bueno es que no tenemos que inventar nada, tenemos tres puntos básicos a copiar que hacen los países prosperan: usar al mundo para comerciar; tener un estado de tamaño pequeño para cobrar pocos impuestos; y, por último, leyes laborales que ayuden a que los empleados tengan trabajo en blanco pero que no impliquen que el empleador esté apretado”.

“Proponemos cambios de leyes en este sentido desde el Congreso para que Argentina tenga esperanza, porque no es cierto que todos los jóvenes se quieran ir o se puedan ir, hay que hacer cosas para que haya futuro”, cerró.

