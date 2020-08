Entrega de la 1° cuota del subsidio de emergencia a 37 gimnasios y centros de danza, yoga y Pilates

El intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Gobierno, Alfredo De Lillo, y el director del área, Arturo Liberotti, anunciaron la entrega de la primera cuota del subsidio de emergencia a los gimnasios y centros de danza, yoga y Pilates. El beneficio abarca a 37 espacios de este rubro por un monto total que asciende a $740.000.

Cabe remarcar que se trata de una iniciativa que fue promovida por el Ejecutivo municipal, y fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de dar una respuesta a la preocupación expresada por los propietarios relacionados a este sector, en el marco de las medidas tomadas por la pandemia de Covid-19.

En esta oportunidad, son 37 centros de actividad física los que cumplieron con los requisitos y están habilitados para acceder a la primera cuota de $20.000. A partir de hoy -miércoles 5- pueden retirar su cheque en la Tesorería municipal.

En este sentido, el jefe comunal remarcó: “Sabemos que no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda a este sector que hace cuatro meses tiene cerradas sus puertas”.

“Si la situación continúa de esta manera, seguramente haremos entrega de una nueva cuota en breve”, anticipó.

Asimismo, agregó: “Quienes estén interesados y cumplan con los requisitos pueden hacer el pedido en la Secretaría de Gobierno”.

Las condiciones fundamentales son estar inscripto y no haber recibido ninguna ayuda por parte de Nación o Provincia. En caso de no tener los papeles en regla, desde la Secretaría de Gobierno se están buscando alternativas para poder brindar algún tipo de colaboración, pero no será por este medio, ya que la ordenanza no contempla dicha situación, aclararon las autoridades municipales.