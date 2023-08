Entiendo más el voto a Millei que la elección de los ciudadanos a Massa

Eugenia Gandolfo, candidata a concejal de Juntos por el Cambio junto a Carlos Perillo, expreso que, aunque resulte sorprendente el resultado de la elección a nivel nacional, esto marca un descontento y un llamado de atención a los dirigentes, que es natural y lógica bajo las circunstancias que estamos viviendo.

Lo que me cuesta entender es elegir al actual ministro de economía, Sergio Masa, para que sea el presidente que resuelve el caos creado por ellos mismos.

Como también es difícil de entender la elección local, todo este tiempo que caminamos y escuchamos a los vecinos junto con Carlos (Perillo) los vecinos de Chivilcoy nos manifiestan que su principal inquietud es la seguridad en nuestra ciudad así como también la libre comercialización de droga, ya casi sin ocultamientos o el abandono del espacio público como también la falta de orden en el tránsito, así y todo después de 8 años de la misma gestión municipal hubo un 25% que lo vuelve a elegir para terminar con esa problemática.

Creo que es momento de reflexionar, nosotros desde Juntos por el Cambio, vamos a redoblar los esfuerzos porque estamos convencidos que se puede vivir en otra Argentina, principalmente más segura y con una economía estable, como parámetro primordial. Como así también en un Chivilcoy, con un programa de seguridad como hemos presentado con Perillo, y luchar contra el narcotráfico en nuestra ciudad.

Sobre este último punto Perillo y Bullrich tienen una reunión programada en las próximas semanas, ya que la situación de Chivilcoy es alarmante dentro de lo que corresponde a esta zona, y debemos actuar antes que se desmadre.

Nosotros estamos muy conformes con la elección local, tuvimos solo un mes para que Carlos Perillo se instale como candidato a intendente, lo logramos y ganamos la interna que era nuestro primer paso, ahora el trabajo cambia y con todo el equipo de Juntos por el Cambio vamos hacer que todos los chivilcoyanos conozcan las propuestas que presentamos para revertir la situación en la que estamos viviendo en nuestra ciudad, que conozcan el lado humano de Perillo, porque es la persona más idónea para acompañar a Patricia Bullrich en esta cambio estructural que nos merecemos.

Tenemos los equipos preparados, no solo a nivel local sino también en provincia con Grindetti, que es la primera vez que los bonaerenses tenemos la posibilidad de elegir a intendentes de nuestra provincia para que gobiernen Buenos Aires. Y por supuesto que los equipos de Patricia que ya están fusionándose con los de Larreta son ampliamente superadores a los que puede tener Millei porque para gobernar un país no nos olvidemos que necesitamos una estructura sólida, que el contrincante libertario no cuenta.