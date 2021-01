En lo personal me siento identificada con las ideas de Emilio Monzó

Juntos por el Cambio debería ampliarse para poner un freno a la Cámpora.

Como es normal después de una derrota como la que sufrió Juntos por el Cambio en el 2019, debe darse un reacomodamiento, lo cual es completamente sano, y hoy hay en los espacios diferentes líderes en puja como lo son Macri, Carrió, Lousteau y Emilio Monzó, hay muchos más pero quizás ellos son los más representativos de distintas posiciones.

En lo personal me siento identificada con Emilio (Monzó) y anhelo la postura de que se termine la grieta en Argentina, no podemos vivir bajo binomios. No hay posibilidades de crecer si solo existen desacuerdos y lo peor que desde mi punto de vista, es que esta grieta se alimenta solo a fines electorales.

El año 2020 nos tocó transitarlo muy duramente y dejándonos la pandemia al desnudo de todas nuestras crisis estructurales, se necesitan que se tomen medidas de fondo para salir adelante, no se puede gobernar especulando solo en querer tomar medidas simpáticas porque así no vamos a crecer nunca.

Monzó propone estos cambios de fondo, los cuales el camino para hacerlo es la moderación, el dialogo y los acuerdos entre las diferentes partes, como se da en cualquier parte del mundo civilizado, debe haber cambios estructurales por ejemplo en el sistema tributario, no pueden pagar una maraña de impuesto quienes invierten y generan empleo, otro ejemplo es el sistema educativo, el cual debe tener una mirada más amplia y critica, creemos que es fundamental impulsar nuevamente el motor de este país que es la clase media.

Desde el espacio que lidera Monzó creemos que Juntos por el Cambio debe ampliarse, tener una base amplia, el radicalismo toma cada vez más fuerza y me gustan los valores que representa principalmente en defensa de las instituciones, pero creemos que también debe crecer el peronismo dentro de Cambiemos, el peronismo moderado, uniendo las fuerzas para lograr ponerle un freno a los avasallamientos de la Cámpora y el Kirchnerismo.

Ojalá podamos construir una fuerza amplia, con valores y agallas para que nuestras futuras generaciones quieran elegir este suelo para vivir.

Eugenia Gandolfo