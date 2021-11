Emilio Monzó: “Se va a votar en rechazo a un no gobierno, que se ve en lo que pasó en La Matanza”

En su visita a Chivilcoy, el candidato a diputado nacional por Juntos hizo hincapié en esto. A nivel local, dijo estar sorprendido por el crecimiento de José Ferro, y lo catalogó como una seria alternativa para el 2023.

Emilio Monzó visitó Chivilcoy en el marco de lo que es el cierre de la campaña de Juntos de cara a las elecciones generales de este 14 de noviembre, en una recorrida que el dirigente hizo por la Cuarta Sección. Aquí fue recibido por José Ferro y los demás integrantes de la lista.

En primer lugar, el candidato a diputado sostuvo en referencia al porqué de los resultados que se dieron en la PASO, dijo: “Hubo un denominador común que fue la pandemia, hubo un impacto respecto a lo que se hizo en Olivos y el vacunatorio VIP, emocionalmente eso influyó mucho en el resultado de las elecciones, que fue muy transversal en los barrios y lugares donde el peronismo nunca había perdido. El mal manejo de la pandemia tuvo mucho que ver según mi forma de ver”.

“Ahora algo de eso queda, pero fundamentalmente se va a votar en rechazo a un no gobierno, que se ve en lo que pasó en La Matanza, donde vemos la inseguridad, la pobreza, un conjunto de muchas crisis que arrastra la Argentina, y que el gobierno disocia”, continuó de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Por otro lado, sostuvo: “Por nuestro lado se va a votar a una nueva generación política que se está pariendo, mucho más horizontal, con actores hijos de la democracia, que empezamos allá por el 83; es decir, somos productos del dialogo, la tolerancia y los acuerdos”.

En este sentido, Monzó analizó: “Las PASO siempre dejan secuelas, pero hemos visto una muy buena reacción de Facundo Manes y de Diego Santilli, que la misma noche de las elecciones hicieron una conferencia de prensa y suturaron las diferencias de una contienda interna. Además, el gobierno nacional hace todos lo imposible por aglutinar el voto, así que cuesta imaginar que no se repita el resultado electoral que hubo en las PASO”.

Seguidamente, remarcó: “El antagonismo lo reflejan figuras políticas nuevas, nosotros estamos yendo más hacia el centro, porque además estamos más cerca de llegar al gobierno, y eso te aleja de la radicalización extrema; pero, definitivamente, la polarización es producto de que la gente está buscando ganarle a un desgobierno como el de Alberto Fernández”.

Al ser consultado por la figura de Florencio Randazzo, expresó: “Lo que ocurrió es que esa tercera vía que él propone, la trajo consigo Facundo Manes a un lugar con mayores posibilidades electorales, así que de alguna manera su electorado pasó a Juntos por el Cambio”.

“De todas formas, yo creo que Florencio deben ser parte del gran acuerdo nacional y él tampoco va a poder eximirse de esa responsabilidad porque el país necesita de todos”, aseguró.

En cuanto a la tarea encarar, el dirigente de Juntos explicó: “Legislativamente se puede impedir que no se avancen más sobre los derechos de los ciudadanos, por la pandemia vivimos en un estado de excepción, y ahora tenemos que volver al marco legal constitucional. El Congreso debe proteger a los ciudadanos, también vamos a evitar que haya un presupuesto demagógico, populista; y, por otro lado, debemos llamar a un gran acuerdo nacional”.

En cuanto a esto último, indicó: “Este involucra algunos puntos básicos como la educación, la salud, la producción y el empleo. Hoy la asistencia social se convirtió en un refugio que grafica la falta de una política económica en nuestro país, aquí no hay trabajo genuino. Hay 40% de informalidad. Debemos generar confianza y previsibilidad para que se pueda invertir. Asimismo, debemos ordenar la cuestión impositiva, ya que toda esta máquina de impedir hace que la gente no pueda invertir y no puedan crecer”.

Por último, a nivel local, Monzó sostuvo: “A mi asombra el crecimiento, pero este indica que la sociedad está buscando algo nuevo; pero celebro que hayan ido casa por casa, no hay algo mejor para hacer más en una localidad chica. José Ferro se ha afianzo mucho en Chivilcoy, y es una alternativa política seria de acá a 2023”.

