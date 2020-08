El pueblo será el garante de la democracia

Declaraciones de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos e integrante del Frente de Todos, sobre los dichos de Eduardo Duhalde.

Duhalde, aclaremos: no hay un horizonte de golpe de Estado, ni dudas sobre las elecciones de 2021, ni avance del militarismo, ni perspectivas de guerra civil. No estamos peor que en 2001, ni “este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”. Todo lo contrario.

Los grupos de derecha desalojados del Gobierno por el voto democrático, y las corporaciones económicas que dirigen sus actos y sus extemporáneas declaraciones, saben que el rumbo adoptado por el Frente de Todos no les conviene. Y agitan fantasmas para desviar el rumbo emprendido.

Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, en la otra punta de esos pensamientos reaccionarios, saben lo que le conviene al pueblo y seguirán gobernando en favor del pueblo, sin dudar de que el camino es desmontar los esquemas neoliberales y de persecución judicial y mediática.

Será el pueblo, en definitiva, el que sostenga las instituciones, busque los mecanismos para profundizar la democracia y avance en las transformaciones necesarias para evitar que retornen las tristes experiencias del pasado reciente y más lejano.

Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos e integrante del Frente de Todos.