El profesor Zandanel renunció a su cargo como coordinador de actividades educativas del Parque Cielos del Sur

El profesor Armando Eugenio Zandanel renunció a su cargo como coordinador de actividades educativas del Parque Cielos del Sur, lo cual comunicó en su Facebook personal, explicando los motivos.

Prof. Zandanel (foto de archivo)

«Hoy 16 de marzo de 2023, tuve una breve reunión, citada por la Sra. María del Carmen Ruggirello a cargo de lo que fue la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Chivilcoy.

Durante la misma me ofreció renovar por dos meses el contrato que venció el pasado 28 de febrero como coordinador de actividades educativas del parque Cielos del Sur.

Atento a que no he podido planificar para este año actividades educativas por no contar con la previsibilidad necesaria, he decido declinar la propuesta. De modo que no me une ninguna relación con el área de cultura y educación municipal.

Como docente seguiré utilizando este espacio público cuyas herramientas permiten extender el aula y potenciar los aprendizajes. Como autor intelectual de su contenido ayudaré como pueda a que se cumplan los fines para los que fue creado.

Nadie es imprescindible y estoy convencido que el impulso que Cielos del Sur necesita llegará de manos de otras personas».