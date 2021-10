El Plan Integral de Obras de Mejoras y Mantenimiento se llevó a cabo en la Tercera y Cuarta Sección, abarcando 100 cuadras

La jefa de Gabinete, Marcela Sabella, acompañada por los funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, recorrió los trabajos realizados en las secciones Tercera y Cuarta, en donde se llevaron a cabo las tareas del Plan Integral de Obras de Mejoras y Mantenimiento.

Presente en la intersección de Deán Funes y Calle N° 82, la jefa de Gabinete remarcó que, desde que inició el Plan en el mes de abril, ya se realizaron 1500 cuadras de estabilizado con piedra caliza, como así también las tareas que comprenden limpieza de cuneta, colocación de caños, recambio de luminarias y recolección de ramas y escombros”.

“Las cuadras comprendidas son en la Sección Tercera las calles Paso, N° 76, Av. 22 de Octubre prolongación, Av. N° 84; y en la cuarta Sección, Av. N° 84, Bomberos Voluntarios, Calle Gral. Frías y Av. Güemes”, informó.

Y opinó: “Estamos felices de poder seguir trabajando para la gente, porque para eso nos eligen. Nosotros mostramos hechos, nuestra mejor campaña es la gestión, pero vemos que algún sector de la oposición se evidencia bastante nerviosismo, porque evidentemente no tienen otra cosa para mostrar que no sea confrontación, no tienen propuestas superadoras. Nosotros mostramos obras y no prometemos en vano, y eso los vecinos lo ven y lo agradecen”.

Por su parte, el director de Vial, Daniel Brochetto, puntualizó: “Sobre calle Alsina se limpió el canal de desagüe; asimismo, se colocaron camiones de tierra en calle N° 76, donde luego se compactó y se colocó piedra caliza; también limpiamos cunetas y colocamos caños de desagüe”.

“En cada barrio que terminamos los trabajos, los vecinos nos manifiestan su agradecimiento”, sostuvo.

En tanto, Hernán Besso, a cargo de Espacios Verdes y Electrotecnia explicó: “En estas secciones reparamos y recambiamos luminarias, algo que los vecinos destacan y agradecen porque además le aporta seguridad al Barrio”

Finalmente, Leandro Traverso, director de Servicios Públicos, agregó: “Los vecinos nos acompañan y cuidan las tareas que realizamos porque ven que el barrio cambia y mejora”.