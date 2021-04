El personal de la salud merece un aumento salarial del 50%. No alcanza con un bono de $ 6.500; es insuficiente e injusto

El equipo de Salud y Desarrollo del MID Chivilcoy observa con preocupación la política del Gobierno Nacional y Provincial en su gestión de la pandemia COVID.

Esa política, a nuestro juicio equivocada e improvisada, inevitablemente tiene efectos sobre la gestión de salud a nivel municipal.

Es evidente que a nivel local se hace lo que se puede, y todo está muy condicionado por las improvisaciones y errores políticos del Gobierno Nacional y Provincial.La falta de planificación y la perdida de rumbo del Gobierno también han producido efectos negativos sobre los ingresos de la población y sobre la actividad económica de Chivilcoy. Hay cierre de negocios, pérdida de empleos, retracción en la producción y una fuerte caída de todos los comercios locales.

Los efectos de la mala política sanitaria del Gobierno agravaron la situación preexistente en materia de salud pública.Es importante señalar que la Argentina ya tenía una débil infraestructura en general, y en el sector Salud en particular.

Los salarios de los trabajadores del sector ya eran muy bajos, insuficientes e injustos antes de la pandemia.

El sector Salud ya tenía una situación propia de un país subdesarrollado. Lo que hizo la pandemia fue mostrarla.

Con esa infraestructura insuficiente y esos bajos salarios, resulta heroico lo que hacen sin descanso los médicos, las enfermeras y otros profesionales de la salud para salvar vidas.

Con una infraestructura de salud insuficiente, subdesarrollada, tienen que poner el cuerpo y la vida en el campo de batalla, mientras el Presidente y el Gobernador y sus Ministros de Salud no tienen un plan serio y toman medidas improvisadas, muchas veces con criterios que tienen tintes partidarios alejados de los intereses de todos los argentinos

Parece que el gobierno no comprende las implicancias que tiene su errónea gestión de la salud pública sobre la sociedad, la economía y la educación. La salud no es una isla desconectada de la situación general del país.

En ningún país subdesarrollado puede haber una infraestructura de salud avanzada ni salarios dignos para el personal de la salud. Lo que está haciendo el personal de la salud es heroico, y debe ser reconocido, valorado y premiado con acciones concretas, en particular con un aumento inmediato de salarios del 50%. No merecen un bono de $ 6.500. Y menos que ese bono se pague solamente por 3 meses. De ellos depende nuestra vida. No de los gobernantes.

Hace pocos días el Presidente imprudentemente dijo que el sector salud se había relajado.

En realidad, el que parece relajado y desorientado es el Gobierno Nacional, que se distrajo durante meses en acciones que solo le importan a una minoría de su partido, como el intento de imponer una reforma judicial, construir el relato del Lawfare y cambiar el Ministro de Justicia. Todas estas acciones están alejadas de las prioridades de los intereses del pueblo y la sociedad, y más aún cuando no hemos superado una profunda crisis, inédita y de escala mundial.

El equipo de Salud y Desarrollo del MID Chivilcoy considera que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial deberían reflexionar y cambiar diametralmente su política en materia de gestión de la salud pública.

Es evidente el contraste que se verifica en la comparación de su política, con la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mismo terreno. La seriedad de Horacio Rodríguez Larreta y de su Ministro Fernán Quirós, comparada con la improvisación del Presidente y Ginés Gonzales García o el infantilismo fanático del Gobernador Kiciloff y su ministro Gollán, muestran una diferencia abismal.

Dada la situación, el equipo de Salud y Desarrollo del MID Chivilcoy te recomienda que te cuides y cuides a los demás. Usa barbijo. Mantené distancia social. SIEMPRE. Si el Gobierno Nacional y Provincial no nos cuidan adecuadamente, cuidémonos nosotros.

Finalmente, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento a los verdaderos héroes de esta batalla contra el COVID: los médicos, bioquímicos, terapistas, enfermeros, y a todos los profesionales y auxiliares de la salud de Chivilcoy.

Chivilcoy, 20 de abril de 2021.

EQUIPO DE SALUD Y DESARROLLO | MID CHIVILCOY

MARIA ALICIA GATTI | ALEJANDRO SANSOSTERA | GUSTAVO PARENTE