El Museo Pompeo Boggio reabrió sus puertas al público con la exposición “La Oscuridad es otro Sol”

El Museo Pompeo Boggio reabrió sus puertas a las muestras con presencialidad de público con la exposición “La Oscuridad es otro Sol”, de Franco Lezcano y “Guby” Caregnato.

En este marco estuvieron presentes el secretario de Cultura y Educación, Adrián Vila, y la concejal Patricia Mangino.

La actividad estará abierta al público los días 5, 11, 18 y 25 de septiembre. Es de destacar que los interesados en visitar la muestra deberán inscribirse previamente en la Secretaría de Cultura.

Vila destacó con alegría esta reapertura ya que “desde febrero del 2020 que no tenemos muestras presenciales”.

Por su parte, “Guby” Caregnato explicó que “se trata de un trabajo que venían preparando desde el 2019 en conjunto, trabajando a la distancia, pero en contacto, buscando puntos en común”

“El título da cuenta de eso otro que está y que a veces no vemos no queremos ver y hay que darle un tiempo para que se haga visible. Una metáfora para acercarnos a eso que no está tan a la vista”, sostuvo.

Finalmente, Franco Lezcano añadió: “La obra se concibió desde dos lugares íntimos, pero el espectador va a encontrar la comunión que tiene nuestro trabajo y viene a mostrar que las distancias son circunstanciales”.