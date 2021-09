El Museo Pompeo Boggio abre sus puertas con muestras al público con la exposición “La oscuridad es otro sol”

El Museo Pompeo Boggio reabre sus puertas a las muestras con presencialidad de público con la exposición “La Oscuridad es otro Sol”, de Franco Lezcano y “Guby” Caregnato.

La actividad será inaugurada el sábado 4 de septiembre y se dispondrán tres horarios para visitarla: 18 horas, 19 horas y 20 horas. En tanto, estará abierta al público los días 5, 11, 18 y 25 de septiembre. Es de destacar que los interesados en visitar la muestra deberán inscribirse previamente en la Secretaría de Cultura.

En este marco, el secretario de Cultura, Adrián Vila, manifestó: “Hace desde febrero del 2020 que no tenemos muestras presenciales, por eso es una gran alegría y un orgullo reabrir el Museo con las exposiciones con público”.

Y remarcó que “a su vez estamos programando visitas grupales para aquellos que estén interesados en el tema y deseen recorrer la muestra”.

Por su parte, “Guby” Caregnato se refirió a la muestra y explicó: “Es un proceso de trabajo que venimos haciendo desde el 2019 en conjunto, trabajando a la distancia, pero en contacto, buscando puntos en común”. “El objetivo es, precisamente, mostrar el resultado de ese proceso”, indicó.

“El título da cuenta de eso otro que está y que a veces no vemos no queremos ver y hay que darle un tiempo para que se haga visible. Una metáfora para acercarnos a eso que no está tan a la vista”, sostuvo.

Finalmente, Franco Lezcano añadió: “La obra se concibió desde dos lugares íntimos, pero el espectador va a encontrar la comunión que tiene nuestro trabajo y viene a mostrar que las distancias son circunstanciales”.

Y culminó: “No solo queremos que sea visitada por el público en general, sino que tenga también trascendencia pedagógica”.