El intendente participó de la presentación del libro «Mi Discapacidad y Yo» de Mirim Reneé Prado

El intendente, Guillermo Britos, participó de la presentación del libro «Mi Discapacidad y Yo» de Mirim Reneé Prado, que se llevó a cabo en el Complejo Histórico.

Participaron también de la presentación, la secretaria de Cultura, María del Carmen Ruggirello, la directora de Discapacidad, Laura Azcola, miembros de SADE Chivilcoy, funcionarios del Gabinete y público en general.

Cabe mencionar que, en su primer libro, Mirim Reneé Prado, refleja la capacidad que tenemos todos de sacar lo mejor que hay en uno mismo.

En este marco, la directora de Discapacidad, Laura Azcola, consideró importante agradecer a la Secretaría de Cultura por el espacio para poder realizar la presentación y a la autora «por el privilegio de leer el libro antes de su presentación».

«Leí el libro y me quedo con su enfoque de la discapacidad, desde una perspectiva del autoconocimiento y de la elevación de la conciencia personal, sobre todo cuando la autora hace una diferenciación entre ver y mirar, algo que me parece un gran punto para encarar la inclusión», manifestó.

Y remarcó: «Ver es la percepción física y mirar es un acto donde ponemos conciencia de lo que vemos».

Por su parte, la autora Mirim Reneé Prado, consideró importante agradecer «al intendente, a Laura Azcola y a María del Carmen Ruggirello».

En referencia al libro, detalló: «Escribí un libro porque estoy en una red global de mentores y me invitaron a escribir una parte de una antología. Cuando la escribí comenté que en mi ciudad se le da mucha importancia a la persona con discapacidad».

Y continuó: «Este no es solo un libro para la discapacidad, sino también para la capacidad que tenemos todos los seres humanos y no nos damos cuenta, porque ponemos el foco en lo que no tenemos no nos alcanza. A mí siempre me gustó mirar las cosas con optimismo y en forma positiva».

«Yo acompaño a través de mi experiencia y de eso he hecho una forma de vivir, un modo de vida que puede ser transferible a través de un concepto y no copiar, sino que cada uno haga de su vida una maestría», culminó.

La actividad tuvo como cierre el show artístico de «Male» Arce.