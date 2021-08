El intendente le respondió a los que critican a la gestión municipal

Pidió valorar el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a mejorar el sistema de salud y aseguró que esta gestión se caracteriza por escuchar a los vecinos.

El intendente Guillermo Britos consideró importante hacer una serie de aclaraciones sobre varios temas respecto a los que se han manifestado precandidatos de la oposición, apuntando contra la gestión municipal.

En primer lugar, respecto a las obras de asfalto, puntualizó: “Nosotros tenemos al día de hoy 90 cuadras de asfalto ya licitadas, 58 por FIM, 17 por “Argentina Hace” y 15 por PREIMBA”.

A continuación, remarcó la importancia de haber adquirido la Clínica del Carmen y haber armado una sala Covid, en el contexto de la pandemia: “Hemos tenido épocas difíciles, con muchos casos; sin dejar de agradecer lo que ha mandado el gobierno de la Provincia, yo me preguntó qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos comprado la Clínica del Carmen y no la hubiéramos puesto en valor. También me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho la sala Covid con 12 camas, lindera a UTI”.

“Antes de hablar ligeramente, debemos hacer una evaluación de lo que ha pasado en nuestra ciudad este año y medio de pandemia, porque sin la Clínica del Carmen seguramente muchos chivilcoyanos tendrían que haber sido trasladados, como pasó en muchas otras localidades”, sostuvo.

Y continuó: “Los chivilcoyanos merecen que les digamos la verdad. Y la única verdad es que cuando el Hospital de Moquehuá colapsó, y no había personal, la única que fue a atender, fue la Dra. @PatriMangino, mientras otros tenían miedo y no estaban presentes”.

“Yo agradezco a la Provincia por lo que nos ha cedido; también a los chivilcoyanos que gracias a sus aportes pudimos comprar insumos que no llegaban; y, fundamentalmente, la previsión que tuvieron las autoridades de Salud y Obras Públicas”, expresó.

En tanto que enfatizó: “Nunca a un chivilcoyano le faltó una cama en nuestro sistema de salud y eso es lo que tenemos que rescatar y lo que espero sea valorado”.

Por otro lado, indicó: “Hay un precandidato a concejal de un espacio que dice que este gobierno no escucha a la gente, yo le quiero decir que nosotros en 2019, precisamente, ganamos escuchando a la gente, a través de distintas acciones”.

En este sentido, ejemplificó: “Cada sábado antes de la pandemia íbamos a diferentes plazas a hablar con la gente; gente que antes esperaba tres años para tener una audiencia con un intendente, y que hoy, momentáneamente, hemos reemplazado haciéndolo de forma virtual”.

“Con la Plataforma de control ciudadano cualquier vecino puede ir al Centro de Monitoreo a chequear la seguridad de su barrio; con la creación del área de Género y la Discapacidad escuchamos a la gente”, añadió.

Por último, en cuanto a la ordenanza sobre cartelería y publicidad, aclaró: “Esta ordenanza que fue presentada por el Ejecutivo, no se aprobó entre gallos y medianoche como se dijo. Pasó por comisión, plenario, incluso tuvo modificaciones; y evita que nuestras casas sean llenadas de pegatinas”.

Asimismo, exclamó: “Antes era folclore para algunos la rotura de cartelería, para mí siempre fue grave sea del espacio que sea, y vamos a acompañar la denuncia sea de quien sea”.