El Intendente informó que iniciaría acciones legales contra quienes lo acusaron de hacer escuchas ilegales

Lo manifestó en su cuenta de Facebook y apuntó directamente contra La Cámpora local, por el proyecto presentado días atrás pidiéndole explicaciones al respecto.

El intendente Guillermo Britos, a través de su cuenta de Facebook, informó que iniciará acciones legales contra quienes lo acusaron de hacer escuchas ilegales, en referencia a un pedido de informe del Frente de Todos. En este sentido, expuso: «No van a lograr que nos detengamos. Iniciaremos las acciones legales que correspondan y seguiremos trabajando con toda la fuerza».

En el texto de su autoría el jefe comunal indicó que hacía la aclaración sólo para los vecinos y explicó que se trata de una grabación que hizo un particular.

Sobre dicho audio, detalló: «Tres personajes, dos de ellos relacionados a la política local, ambos ex funcionarios del peor intendente de Chivilcoy desde la vuelta de la democracia, responsable a su pesar de mi llegada al Municipio, y el tercero relacionado a un club de fútbol, dicen abiertamente que tienen plata de «arriba» para esmerilar al intendente en los medios de prensa (Los mismos a los que me refiero) y que lo ratifican todos los días con sus notas y comentarios».

«Ese vecino, enojado por lo que escuchaba, logró grabar una parte y hacérmelo escuchar y luego entregarme una copia. Lo usaré donde corresponde, en la Justicia», continuó.

Asimismo, Britos expresó: «Los que van a tener que explicar y mucho, pero en la justicia, son los que se han dedicado a imputar falsamente delitos, los que han decidido difamar, injuriar, agredir mujeres, y varios temas mucho más complejos, de eso se encargará la Justicia y esta semana iniciaremos las presentaciones judiciales correspondientes».

«No puede ser gratis decir que el Intendente avanza sobre la propiedad privada con piqueteros, no debe ser gratis gritarle hipócrita a una mujer, ocupe la función que ocupe ni tampoco debería ser gratis impedir que el Intendente o sus secretarios contesten notas injuriosas o falsas, lo que estamos viviendo desde hace más de dos años con estos dos medios de prensa», arremetió.

Seguidamente, el mandatario sostuvo que lo grave del asunto es que hagan pasar este hecho como una escucha ilegal y que deberán dar explicaciones al respecto.

A continuación, el intendente enumeró las obras en ejecución y dijo que «a pesar de las operaciones en contra, el gobierno municipal no se va a detener».

Por último, Britos manifestó a los vecinos: «Gracias por el enorme cariño y apoyo que me hacen sentir diariamente. Orgulloso del cargo con el que me honraron y que me siento obligado a defender. Avanzamos cumpliendo».

Texto completo:

«Queridos chivilcoyanos: Ustedes me conocen. Me vieron trabajar desde muy joven, me vieron trabajar sin descanso como Comisario de Chivilcoy, como Jefe de Policía de distintos lugares importantes y complicados. Me vieron trabajar como diputado y hace 6 años y medio me han dado el honor de trabajar como Intendente Municipal. Saben que lo hago con sacrificio, con compromiso, con responsabilidad, con austeridad y con transparencia, cumpliendo los compromisos asumidos y siempre dándole para adelante, junto con un extraordinario grupo de trabajo, coordinado por Marcela. Voy a hacer una aclaración que considero necesaria para los vecinos solamente, no para quienes son parte de esta campaña de desprestigio que desde hace años sufre el gobierno Municipal y principalmente el Intendente y la Jefa de gabinete, por parte de dos espacios políticos claramente identificados y de dos medios de prensa, también claramente identificados por todos los chivilcoyanos. Eso ha quedado plenamente probado hoy, cuando luego del proyecto presentado por La Cámpora, donde menciona como un hecho de gravedad institucional que un particular utilizando su teléfono particular grabe un audio y me lo acerque, esos dos mismos medios hablan de «grabaciones ilegales» o «clandestinas». Deberán pedir permiso los ciudadanos de Chivilcoy, que no forman parte de ninguna institución ni ente de gobierno para utilizar sus propios teléfonos? A quién tengo que explicarle que audios privados recibo o qué contenido tienen? Los que van a tener que explicar y mucho, pero en la justicia, son los que se han dedicado a imputar falsamente delitos, los que han decidido difamar, injuriar, agredir mujeres, y varios temas mucho más complejos, de eso se encargará la justicia y esta semana iniciaremos las presentaciones judiciales correspondientes. No puede ser gratis decir que el Intendente avanza sobre la propiedad privada con piqueteros, no debe ser gratis gritarle hipócrita a una mujer, ocupe la función que ocupe ni tampoco debería ser gratis impedir que el Intendente o sus secretarios contesten notas injuriosas o falsas, lo que estamos viviendo desde hace más de dos años con estos dos medios de prensa. He aclarado a todo el que me preguntó cómo ocurrió la grabación PRIVADA Y POR UN PARTICULAR del audio donde tres personajes, dos de ellos relacionados a la política local, ambos ex funcionarios del peor intendente de Chivilcoy desde la vuelta de la democracia, responsable a su pesar de mi llegada al Municipio y el tercero relacionado a un club de fútbol, dicen abiertamente que tienen plata de «arriba» para esmerilar al intendente en los medios de prensa (Los mismos a los que me refiero) y que lo ratifican todos los días con sus notas y comentarios. Ese vecino, enojado por lo que escuchaba, logró grabar una parte y hacérmelo escuchar y luego entregarme una copia. Lo usaré donde corresponde, en la justicia. Es grave que medios de prensa se unan con políticos para una operación de este tipo, que afortunadamente diariamente los vecinos de Chivilcoy me la comentan en todos los barrios. Ya no es un secreto para nadie. Lo GRAVE de esta situación no es quien grabó el audio ni quien se lo pasó al Intendente, lo grave es lo que manifiestan estas personas y que estos medios tratan de esconder, queriéndolo hacer aparecer como una escucha ilegal, en el convencimiento que están hablando de ellos. No lo van a poder tapar, van a tener que explicar en la justicia qué delitos cometió el Intendente. Van a tener que explicar en la Justicia, quien pone la plata para «esmerilar» al Intendente y a la Jefa de Gabinete en los medios. Hace 8 meses junto a Esteban Genaro le pedí al Director del Diario y de la Radio la posibilidad de aclarar una nota, nunca me dieron la posibilidad. Otro periodista me contestó que no me podía sacar al aire porque el programa es 70 por ciento de la radio y 30 por ciento de él y que el dueño de la radio no se lo permitía, al secretario de hacienda a mitad de febrero quedaron en llamarlo el jueves para que aclare lo de la Tasa del Cementerio. Hasta hoy han pasado 8 jueves, nunca lo llamaron. A la secretaria de Derechos Humanos que quiso hacer una aclaración le dijeron que el dueño de la radio estaba en Capital y es él quien decide que notas se pueden hacer. Mientras tanto, Concejales y funcionarios de la Cámpora y de Juntos tienen horas para que se les tire centros para hablar en contra del intendente, sin ninguna repregunta. Cuando en excepcionales ocasiones habla un funcionario de nuestra gestión son todos cortes de los entrevistadores y mensajes en contra. Miles de vecinos me han dicho que enviaron mensajes en Apoyo a la gestión que por supuesto nunca se leen. En cualquier página que se publique una noticia del frente de todos hay decenas de comentarios con críticas, en esa radio nunca nadie mandó un mensaje en contra, llamativo, no? La gente no es tonta y no es tan fácil de engañar y por eso hemos ganado las elecciones del 2019, reeligiendo con la Boleta de Consenso Federal que obtuvo 5 puntos a presidente y mas de 48 en Chivilcoy, compitiendo contra dos candidatas que tuvieron listas nacionales y provinciales de 52 y de 41 puntos respectivamente. Además, en 2021 ganamos por más de 10 puntos con boleta corta, compitiendo contra una lista provincial de 42 puntos, otra de 40 y el agregado de la lista de Florencio Randazzo, que no hace falta que aclare el valor que tiene en Chivilcoy. Se que estamos en el camino correcto y todos los chivilcoyanos saben que dejaré la vida hasta el último día que me toque gobernar, para cumplir los compromisos asumidos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el partido.

Como muestra de ello, esta semana iniciamos y hoy jueves santo estamos asfaltando el acceso a Gorostiaga, el acceso al Parque Industrial, la unión del asfalto interno del parque industrial de Moquehuá con la ruta provincial 30, la escuela Municipal de manejo, el inicio de las 17 cuadras de asfalto en calles 24, Bouchardo, Vicente López, obras de cloacas en calle Alvear, colocación de luminarias Led en calles 28 y 30 y transversales, entre otras obras. Les molesta eso, saben que por más que operen y mientan, seguiremos adelante y seguiremos ganando elecciones. Un enorme abrazo a todos los vecinos y gracias por el enorme cariño y apoyo que me hacen sentir diariamente. Orgulloso del cargo con el que me honraron y que me siento obligado a defender. Avanzamos cumpliendo. Gracias, Gracias, Gracias».