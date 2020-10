El intendente Guillermo Britos aseguró que no cederá a “presiones”

Luego de la manifestación que tuvo lugar el día lunes fuera del Palacio Municipal, exclamó: “La violencia no es el camino para obtener una vivienda, ni mucho menos usurpar, o creerse dueño de lo ajeno”.

El intendente Guillermo Britos, hizo referencia a lo ocurrido el pasado lunes por la tarde, cuando tuvo lugar una marcha conformada por un pequeño grupo de familias frente al Palacio Municipal, luego de la frustrada usurpación de las viviendas del Plan Federal, en calle Alsina al 900.

En este sentido, sostuvo: “Afortunadamente, con la actuación de la Policía se pudo bloquear la posibilidad de que vayan a usurpar el predio anunciado. Quiero ser claro, esas personas son asistidas diariamente por Desarrollo Social, y, por ejemplo, la joven que salió en la mayoría de las notas periodísticas estuvo aislada y fue provista de todo lo necesario durante los 15 días y está permanentemente asistida”.

“Además, es integrante de una familia que hace muy poco vino de otra localidad, no son chivilcoyanos”, agregó.

Seguidamente, el jefe comunal explicó que “hay familias que están anotadas en las viviendas federales desde que Juancorena era intendente, y están esperando que se les pueda otorgar una casa. Pero la violencia no es el camino para obtener una vivienda, ni mucho menos usurpar, o creerse dueño de lo ajeno”.

“Para obtener una vivienda hay que inscribirse en Desarrollo Social y esperar la oportunidad”, enfatizó.

En este sentido, precisó que “el Ministerio de Vivienda y Hábitat, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, serán quienes determinen a quienes les corresponden esas viviendas una vez terminadas. Ese es el camino en Chivilcoy”.

“De hecho, en este momento, estoy firmando un pedido que será a dicho Ministerio porque hay empresarios que se han acercado, ya que quieren finalizar las dos manzanas que están más avanzadas, para entregárselas a las familias más necesitadas, que tienen familiares con discapacidad” , detalló.

Como conclusión a esto, el jefe comunal, manifestó: “Vamos a hacer todas las gestiones, pero siempre vamos a respetar a quien realmente tiene la necesidad y, fundamentalmente, a quienes son habitantes de nuestra ciudad. Eso no está en discusión y ninguna presión logrará cambiar eso”.

“Seguiremos asistiéndolos a todos, como se hace en la actualidad desde Desarrollo Social, y los que estuvieron el lunes frente a la Municipalidad- excepto un dirigente político que vino para pedirles que no se vayan- seguirán siendo socorridos con todo lo que necesiten, pero no aceptaremos ningún tipo de presión, porque el Municipio no puede entregar lo que no le pertenece”.

TERRENOS MUNICIPALES

En cuanto a la compra de terrenos municipales, el mandatario indicó: “La gente que esté interesada en terrenos se puede acercar a la Dirección de Asuntos Legales, ya que cuando hay terrenos que están en condiciones de ser vendidos, previa tasación bancaria, los publicamos; todo en forma legal, como corresponde”.