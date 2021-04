El intendente Guillermo Britos aclaró que por el momento no rigen nuevas restricciones y pidió extremar los cuidados

El intendente Guillermo Britos aclaró que “por el momento no rigen nuevas restricciones, por lo que continuamos con las medidas dispuestas hasta el 9 de este mes”.

En este sentido, sostuvo: “Si hoy se emite el nuevo DNU a nivel nacional, eso no quiere decir que inmediatamente se aplique acá. Los pasos a seguir son esperar el decreto provincial y después hacer el propio a nivel local”.

En cuanto a las potenciales restricciones, el jefe comunal indicó: “Se plantea que una de las posibles medidas sería trabajar con el 30% de aforo en los bares y restaurantes. Necesitamos un comportamiento totalmente distinto en este rubro, es decir, que se cumpla a rajatabla con los protocolos”.

“Necesitamos que cuando se firme el decreto municipal con las medidas correspondientes se cumpla con las medidas dispuestas, sino se clausurarán los locales. No hay lugar para más violaciones de los protocolos”, enfatizó.

Y agregó: “Con la misma rigurosidad se controlarán todos los rubros que estén habilitados”.

Con relación a los casos de hoy, señaló: “En el día de la fecha hemos tenido un número muy alto de casos. De los 20 del sistema público, tres estaban pendientes de días anteriores, el resto eran de los 61 hisopados de ayer. Por lo que de igual manera el nivel de positividad sigue siendo bajo”

“Pero si es preocupante que haya 20 casos positivos del sistema privado, pero hay que tener en cuenta que también hay probabilidades que sean resultados acumulados de otros días”, añadió.

Respecto a la ocupación de camas en el Hospital, explicó: “Hoy por hoy, no hay razón para preocuparse. Pero eso no quiere decir que no hay que estar alerta, más si siguen subiendo los casos”.

En resumen, expuso: “Tenemos que cumplir con los protocolos y extremar las medidas de precaución. Hoy la prioridad es cuidarse, porque tenemos que evitar que se sature el sistema de salud, algo que venimos pidiendo desde el primer día”.

Para cerrar, el mandatario aseguró: “En Chivilcoy se informa la realidad. Todos los días se comunican tanto los casos analizados por laboratorio público como privado, algo que no se hace en otros Municipios. Nosotros seguiremos trabajando con la misma rigurosidad en la información”.

ACLARACIÓN

Por su parte, el secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, recordó que “por el momento, hasta que se conozcan las nuevas restricciones, están permitidas las reuniones familiares con hasta 10 personas”.

“En cuanto a los salones autorizados, que se readaptaron como bar o restaurant, varía la cantidad de personas que ingresan, según el protocolo armado de acuerdo a la superficie del salón”, añadió.

Por último, sostuvo: “Hoy no están habilitados los salones para organizar ningún tipo de fiestas”.