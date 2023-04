El Intendente denunció que los espacios Juntos y Frente de Todos se unen en Chivilcoy para atacar al gobierno municipal

El intendente Britos formuló, en conferencia de prensa, consideraciones con respecto al pedido de informes elaborado por JUNTOS (espacio representado por los concejales Ferro y Raulier), referido a la compra de tierras por parte del Movimiento Evita, dirigido a su persona.

El jefe Comunal aclaró que el Municipio no participó de esa operación, ampliando que el pedido no había sido aprobado en la reunión de concejales del pasado lunes, por lo cual, no se tratará en el recinto en la próxima Sesión.

“El Municipio no tiene nada que explicar porque la adquisición de las cuatro hectáreas las hizo el Movimiento Evita, con fondos que aportó el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social», remarcó el Mandatario.

Y aclaró que “este expediente se trató el lunes en comisión en el Concejo Deliberante y no pasó por no contar con los votos necesarios, así que claramente desde la Mesa de Juntos difunden esto sólo para generar repercusión mediática”.

Asimismo, indicó: “Por supuesto que vamos a aceptar los terrenos porque 51 de ellos se van a destinar a empleados municipales, en forma gratuita, teniendo en cuenta ciertos requisitos que expresa el Programa, el resto será destinado a trabajadores de la economía popular”.

“Yo le agradezco al Movimiento Evita por sus gestiones para que esto sea posible, y saben que estoy dispuesto a trabajar en conjunto con todos los espacios que quieran trabajar por mejorar la calidad de vida de los chivilcoyanos”, agregó.

En este sentido, el Mandatario acusó al Frente de Todos y a Juntos de unirse en contra del gobierno municipal. “Durante el gobierno de Macri, Unidad Ciudadana presentaba muchos proyectos sobre desempleo, pobreza, pero no vemos que ahora pase lo mismo, todos los proyectos están en contra del gobierno municipal”, arremetió.

Por otro lado, en cuanto a la advertencia de que habrá paro y movilización por parte la Asamblea Permanente -claramente opositora al gobierno municipal- dijo: “Los representantes de los trabajadores de un determinado sindicato solo tienen quejas contra este gobierno, pero no toman en cuenta el contexto nacional ni provincial y, además, mienten descaradamente porque no hay municipios que paguen esas cifras que hicieron circular”.

En respuesta a esto, sostuvo: “Nosotros con un aumento de tasas del 60%, ya hemos dado un 45% de aumento a los empleados municipales y todavía queda medio año más por delante, así que vamos a superar esa cifra y la inflación proyectada dentro de esta locura, que no sabemos si se puede descontrolar”.

Para cerrar, el jefe Comunal aseguró que van a seguir generando mejores condiciones adquisitivas para los trabajadores; en tanto que expresó: “Nosotros vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo, pero no nos vamos a prestar a debatir con gente que miente y dice disparates. Claramente más que representantes de trabajadores son representantes políticos”.