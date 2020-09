El intendente Britos participó de un homenaje a José Ignacio Rucci a 47 años de su asesinato

Fue organizado por su hija, Claudia. Hablaron Pichetto, De la Torre, Yoma y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. El primer orador fue Mauricio Vivani, diputado provincial del PRO, autor de un proyecto de homenaje que fue negado.

A José Ignacio Rucci lo asesinaron hace 47 años. Sin embargo, la negativa del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a tratar un proyecto en su homenaje puso luz sobre una mochila muy pesada dentro del peronismo: la responsabilidad de Montoneros en el crimen y -más que nada- la reivindicación de la organización armada por parte de algunos sectores.

Fue Mauricio Vivani, diputado provincial del PRO, el que encendió la mecha, sin buscarlo. Al abrir el homenaje a Rucci organizado por su hija Claudia, hoy senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, contó con humildad que lo único que hizo fue pedir su tratamiento en la reunión de Labor Parlamentaria, “como se hace habitualmente”, y que le dijeron que no, “simplemente que no y sin dar argumentos”.

Claudia Rucci

Contó que no quiso salir a hablar por los medios sobre el tema. “Lo único que me movió es hacer el homenaje que José Ignacio Rucci se merece. Fueron días muy tristes para mí, porque lo que hicieron fue faltarle el respeto a él, a la memoria de una familia de trabajo, a una tradición política”, explicó.

En los fundamentos del proyecto, Vivani expuso que “en 1973 comienza el plan de Montoneros para asesinar a Rucci”. Y luego escribió que “la operación la decide únicamente Lino Roque con su propia gente de FAR, al punto que Juan Carlos Dante Gullo estaba con el propio Perón cuando le dan la noticia y cuenta que quedó helado”. Explicó que “existía esta interna en Montoneros en plena fusión con las FAR”, y que había sectores que estaban convencidos de que con Perón “no se iba al camino revolucionario”.

Regreso, luego de 18 años de exilio, de Perón a Argentina en el que José Ignacio Rucci sostiene el paraguas para protegerlo de la lluvia.

Después hablaron el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, quien aseguró que a Rucci “lo mataron los enemigos de la Patria, los que quisieron disputarle a Perón la conducción”, el ex embajador Jorge Yoma, para quien “hablar de lo sucedió hace 47 años no es quedar anclados al pasados, sino buscar nuestra identidad de peronistas, porque al asesinar a Rucci se atentó contra la democracia que se había recuperado recientemente” y el ex intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, que se ocupó de felicitar a Claudia Rucci “por haber sostenido a través de los años esta causa de reclamar justicia, no venganza, muchas veces en soledad, de este verdadero magnicidio”. También hablaron el secretario general de la Federación de Estaciones de Servicios, Juan Miguel “Cacho” García y el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos.

El cierre estuvo a cargo del exsenador Miguel Angel Pichetto. “Rucci anticipó que iba a tener problemas por haber firmado el acuerdo social con el ministro José Ber Gelbard y la CGT, sentía que había firmado su sentencia a muerte, a pesar de que se trataba de una política diseñada por Perón”. Y expresó que “el pasado tiene que ver con este presente, con esta visión de fractura que hay en la sociedad argentina, porque no hay una palabra de los organismos de derechos humanos sobre este crimen de lesa humanidad, no hay una palabra del Episcopado tampoco”.[Fuente: Infobae]