El intendente Britos anunció las nuevas restricciones dispuestas por Provincia. Es complicada la situación local

El intendente Guillermo Britos informó, mediante conferencia de prensa, las nuevas restricciones establecidas en el nuevo Decreto Provincial y recordó, una vez más, la importancia del cumplimiento de los protocolos y las medidas de prevención.

En este marco, hizo hincapié en que “este es un decreto Provincial de cumplimiento obligatorio, en el que el intendente no puede decidir si se adhiere o no. Lo que sí puede hacer el Estado municipal es establecer más restricciones”.

En tanto, explicó que “los cambios en la Provincia serán cada 14 días, por eso esta resolución está vigente desde el domingo pasado hasta que se cumpla el día 14, durante los que no habrá cambios”.

Al momento de informar las actividades permitidas, detalló: “Están permitidos los gimnasios al aire libre hasta diez personas; el ingreso individual a espacios culturales y lugares de culto sin celebraciones religiosas.

También está permitida la práctica recreativa de deportes individuales o grupales sin contacto al aire libre; los eventos culturales, sociales, recreativos y/o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima de 10 personas; y las artes escénicas y musicales con o sin espectadores con hasta 10 personas”.

Respecto de los bares y restaurantes, en su interior tienen permitido el aforo del 30%, respetando la distancia de 2 metros. “Quiero que quede claro esto porque no queremos tener que clausurar los lugares, pero necesitamos que se cumpla este protocolo para evitar contagios”, sostuvo.

En cuanto a las actividades no permitidas, el jefe comunal manifestó: “Está prohibida la práctica deportiva en espacios cerrados; la celebración de ritos religiosos en espacios cerrados, al igual que los natatorios y los bingos y casinos. También están prohibidas las bibliotecas y ferias; los salones de fiestas y boliches; y los viajes de egresados, de grupos turísticos o deportivos; y las actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural de más de 10 personas”.

En relación a las reuniones sociales y familiares, quedan prohibidas las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieren especiales cuidados, como así también las actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre”.

Asimismo, expuso: “La venta de alcohol, desde el mes de mayo, está permitida hasta las 21 horas, esto incluye a comercios y los deliverys”.

A continuación, Britos recordó que “la restricción horaria para actividad de bares y restaurantes continúa de 23 a 6 y la restricción de circulación es de 00 a 6 para personas no esenciales”.

En tanto que “los negocios esenciales continúan con posibilidad de abrir hasta las 21 horas y los no esenciales, hasta las 20 horas”

En base a esto, el mandatario analizó: “Hoy tenemos imposibilidad de pasar a fase 4. Estamos obligados a tener menos de 200 casos cada 14 días cada 100 mil habitantes y nosotros estamos teniendo más de 200 semanales. Es decir, que tiene que bajar muchísimo la positividad para cambiar de fase y en este momento de pandemia parece casi imposible”.

Y destacó que “quienes pueden buscar las formas de cambiar su metodología de trabajo pueden acercarse a la secretaria de Gobierno o Seguridad para dialogar la posibilidad de hacerlo”.

En relación a esto, agregó: “Hoy la ocupación del Hospital es peor que ayer. Por eso, si tenemos que tomar medidas más restrictivas y disminuir la circulación a nivel regional, lo haremos. Tratamos de que las medidas que tomamos sean en menor perjuicio de las actividades laborales, pero el menor perjuicio tiene que ser para el personal de salud, que hace 14 meses que viene trabajando ininterrumpidamente”.

Por otro lado, el Intendente aseguró: “Otro cumplimiento que vamos a controlar es el del horario permitido de circulación. Hubo gran cantidad de autos circulando fuera del horario permitido por las calles de nuestra ciudad en dirección a caminos rurales. Por eso queremos que sepan que, si esto ocurre nuevamente, esos vehículos serán secuestrados”.

Y culminó: “Hoy no es momento para rebeldía, por favor les pedimos que cumplan los protocolos. Es momento para ser solidarios. Es muy importante que Chivilcoy no deje de estar en fase 3 y podamos continuar con el horario actual de circulación permitida”.

“La decisión es clara, si en los espacios públicos hay jóvenes incumpliendo el protocolo, se les pedirá que se retiren o cerraremos estos espacios. No hay más opciones. No estamos pensando si están o no de acuerdo, vamos a cuidar a la gente”, finalizó.

Por su parte, el secretario de Salud informó que “los internados son 45, estamos con la sala Covid al 90% de su ocupación, terapia al 50% y la Clínica del Carmen al 56%”.

“Son datos preocupantes, que obligan a tomar medidas restrictivas. Esto es muy dinámico y se modifica constantemente. Tenemos que mirar este momento para pensar lo que va a pasar en las próximas semanas”, cerró Caprara.