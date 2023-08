El intendente Britos acompañó la celebración del 36º aniversario del Hogar San José

El Hogar Municipal San José cumplió su 36º aniversario y lo celebró con un emotivo y divertida fiesta, en la que estuvo presente el intendente Guillermo Britos, junto a funcionarios municipales, acompañando a los residentes y empleados del lugar.

En primer lugar, el Jefe Comunal dijo: “Quiero agradecerle a la directora de la institución, Mirta Ceregido, a la secretaria de Desarrollo Social, Natalia Giorgetti, y al secretario de Salud, José Caprara, y a todos los trabajadores porque esto es una familia”.

“Hay que honrar la vejez que es algo que no se hace mucho y hoy lo estamos haciendo, reconociendo también a las familias y a la Cooperadora que hacen mucho para que este Hogar que se creó en el año 1987 funcione y que en algunas épocas estuvo prácticamente abandonado”, sentenció.

Seguidamente, el Mandatario exclamó: “Hoy la realidad es otra, está en óptimas condiciones para que los residentes vivan en comunidad y con dignidad, con acceso a todo lo que necesitan y con el acompañamiento y la atención de personal de mucha calidad humana”.

Ricardo, uno de los residentes que tiene una historia de superación personal, indicó: “Este lugar no es un asilo es un hogar, acá hay mucho respeto y me siento en familia. Pude recuperarme y parte de mi recuperación se debe a esto”.

Más tarde, expuso: “Hoy me regalaron como reconocimiento por la colaboración que brindó como ambos hogares municipales clases de natación que era algo que deseaba, ya que practicaba cuando me estaba recuperando; no lo esperaba y me emociono mucho”.

En tanto, Giorgetti señaló: “Escuchamos las palabras familia, hogar, acompañamiento, y acá todo esto es una realidad. Además, hemos puesto en valor el Hogar y hemos comprado aparatología para estar a la altura de las circunstancias”.

“Es muy importante a la hora de planificar no solo pensar en la infraestructura o el personal, sino el sentido de pertenencia y el afecto que le pueden brindar a cada residente, que cada uno tiene su historia, muchos no tienen familia y acá se sienten acompañados”, destacó.

Luego, Ceregido expresó: “El balance de estos años de gestión es muy bueno, una de las cosas más importantes que hemos logrado es la reinserción de los adultos mayores, la sensación de familia, la habilitación del Hogar, muchos cambios que nos han fortalecido”.

“También es muy importante que desde la inauguración del Hogar Nuestra Señora del Carmen se genera un intercambio entre ambos hogares que es muy positivo para todos los residentes”, remarcó.

Por último, De Lillo enfatizó: “El trabajo aquí es muy bueno, las condiciones del Hogar San José dan gusto y la atención es muy buena. Es importante que los chivilcoyanos puedan conocer todos estos lugares que se mantienen con recursos de todos y que vean cómo se trabaja, con un cariño y afecto que realmente emociona”.