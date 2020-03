El Gobierno extenderá el aislamiento obligatorio hasta Semana Santa

Se prevé que el Presidente anuncie este viernes la prórroga del aislamiento obligatorio hasta el 12 de abril, anticipó “A dos voces”.

Aunque todavía no se anunció oficialmente es un hecho que el Gobierno extenderá la cuarentena obligatoria para frenar el avance del coronavirus en la Argentina. Como adelantó Marcelo Bonelli en A dos voces se prevé que este viernes el presidente Alberto Fernández comunique la prórroga del aislamiento hasta el 12 de abril, tramo final de Semana Santa.

La fecha podría variar, ya que por el momento no están definidos todos los detalles del anuncio que el Presidente determinó con los especialistas que lo asisten para definir las políticas para combatir el avance del COVID-19. De esta manera las restricciones para circular, que rigen desde el pasado 20, se extenderían hasta mediados del mes que viene.

Fernández insiste en la necesidad de que los ciudadanos cumplan con el aislamiento obligatorio para frenar el avance del virus o que al menos circule de manera más lenta. De hecho el miércoles les dejó un fuerte mensaje a los que circulan con sus vehículos sin permiso y les advirtió que les secuestrarán los autos.

Dijo que “lo que no entra con la razón va a entrar por la fuerza” . “Les aviso a esas personas que a donde los encontremos los detendremos y les vamos a sacar los autos, porque son unos inconscientes”, expresó en un mensaje de audio que difundió A24.

Aunque no confirmó la extensión del aislamiento dio indicios de que la cuarentena no terminará el próximo 31 de marzo. “Si tenemos que extender estas medidas lo haremos. Porque entre la economía y la salud elijo privilegiar la salud” , dijo. Consideró que lo importante no es cuándo terminará el aislamiento sino cuando cesará el riesgo, en una entrevista a Telefé.

Hasta el momento hay 502 infectados y 8 muertos por coronavirus en la Argentina, según información oficial. De los 117 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados 30 son en provincia de Buenos Aires, 22 en Santa Fe, 21 en la Ciudad, 15 en Córdoba, 12 en Chaco, cinco en Santa Cruz, cuatro en San Luis, tres en Entre Ríos, dos en Tucumán, y uno en Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego.