El gobierno de la Provincia elaboró el nuevo protocolo donde se unifican los criterios de aislamiento

De esta forma unifica el criterio, tal como venía solicitando el diputado provincial Fabio Britos.

Tal como venía reclamando el Bloque 17 de noviembre, el cual integra el diputado provincial Fabio Britos, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires unificó los criterios en el tema aislamientos de contactos estrechos por Covid.

En este sentido, Britos expresó: “El gobierno provincial elaboró el nuevo protocolo donde se establecen 10 días para todo el territorio bonaerense”.

El presente protocolo es una actualización del emitido el pasado 18 de septiembre, entre las que se incluye la cuarentena de contactos estrechos considerando la cuarentena acortada 10 días.

Cabe recordar que meses atrás, el diputado chivilcoyano había manifestado que “en la Provincia de Buenos Aires, por disposición de las autoridades sanitarias, para los que se contagian con COVID el aislamiento obligatorio es de 14 días corridos, al igual que para sus contactos estrechos, mientras que se eleva a 24 días para los convivientes que no tienen la posibilidad de aislarse dentro de una misma vivienda”.

En tal sentido, Britos había considerado que “unificar criterios es un acto de justicia que no puede demorarse. Si con 10 días no es suficiente no se debería dar el alta, llámese como se llame el portador, y si son suficientes no hay por qué hacerles perder días de trabajo o de sus tareas habituales a otros, que muchas veces dependen del ingreso diario para subsistir”.