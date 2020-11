El Gobierno confirmó el aumento de tarifas a partir de marzo, con esquema según los ingresos

El secretario de Energía advirtió que hay un porcentaje importante de la población que continuará con una tarifa subsidiada.

El Gobierno nacional confirmó que se implementarán aumentos en las tarifas de los servicios de luz y gas a partir de marzo del año que viene, con un esquema diferenciado, según los ingresos que perciba cada usuario. Pero, al mismo tiempo, advirtió que hay un porcentaje importante de la población que debe tener una tarifa subsidiada.

Así lo señaló el secretario de Energía, Darío Martínez, durante un seminario organizado por el sitio especializado Econojournal. “Tenemos que ir a una tarifa de transición. Aplicar la tarifa que estaba vigente con el Gobierno anterior tendría un impacto altísimo. Pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, que tenga que dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, indicó.

De acuerdo al secretario, el Gobierno buscará avanzar hacia un uso “más inteligente” de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa y que no se van a obligados a salir del sistema. “Un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada. Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante, pero usarlo de mejor manera”, explicó.