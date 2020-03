El Gobierno a través de ANSES pagará 10 mil pesos en abril a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas

La Jefa Regional de ANSES, Lic. Constanza Alonso, aclaró que en principio será por única vez, aunque no descarta que se repita si las circunstancias lo ameritan.

La Jefa Regional de ANSES, Lic. Constanza Alonso, amplió detalles sobre el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y embarazo, beneficiarios del programa Progresar y monotributistas clases A y B, afectados ante la cuarentena por coronavirus. El pago se hará por única vez en abril en el marco del programa de “Ingreso Familiar de Emergencia” a través de ANSES.

Alonso explicó que “es muy importante, en momentos de preocupación e incertidumbre, tener un Estado presente que asista a los vecinos y vecinas más golpeados económicamente por las medidas de aislamiento social obligatorio a raíz de prevenir el avance del coronavirus en el país”.

“Esto se suma al bono “especial” de $ 3.000 para jubilados y jubiladas que cobran la mínima y para los poseedores de la AUH. El gobierno del presidente Alberto Fernández trabaja incansablemente para cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas” continuó.

A su vez aclaró que “para aquellos beneficiarios de la Asignación por Hijo y por Embarazo que cumplan con los requisitos, no es necesario que hagan ningún trámite, el Ingreso Familiar de Emergencia se les va a acreditar automáticamente en la cuenta. Para los trabajadores y trabajadoras informales o monotributistas que no perciban la AUH, deberán inscribirse en un formulario que estará vigente a partir del 1 de abril en la página web de la ANSES”.

Alonso también destacó que “la prestación por este Ingreso Familiar de Emergencia la percibirá un integrante del grupo familiar y se abonará por única vez en el mes de abril del corriente año.

Para saber si se puede acceder al beneficio informó que “se pueden hacer consultas en www.anses.gov.ar y a través del número telefónico 130. También estoy recibiendo muchas consultas a través de mi Facebook, las cuales vamos respondiendo, así que es otro canal en donde pueden informarse y consultar”

REQUISITOS

● Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a DOS (2) años.

● Tener entre 18 y 65 años.

● No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.