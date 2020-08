El Frente de Todos reclama por el incumplimiento del pago por Insalubridad

La normativa fue aprobada en 2018 y el gobierno local tenía plazo de un año para otorgar el plus a todos los trabajadores de la salud. El oficialismo votó en contra.

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes por la falta de cumplimiento de la ordenanza sancionada en diciembre de 2018 otorgando un plus por insalubridad a todos los trabajadores de la salud del Municipio de Chivilcoy.

El proyecto fue presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos y solicitaba al Ejecutivo explicaciones respecto a los motivos por los cuales esta medida no se ha efectivizado teniendo en cuenta que ya han transcurrido ocho meses de haberse vencido el plazo para que todos los trabajadores de la salud perciban dicho plus, como así también remita un informe detallado sobre quienes sí lo están cobrando.

El pedido de informes fue aprobado con el voto de los concejales del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y la edil de PJ-Parte, Patricia Mangino. En tanto el bloque que responde al intendente Guillermo Britos, votó en forma negativa.

La concejal del FdT, Constanza Alonso, señaló que hubo un claro incumplimiento de una ordenanza, “que en su momento fue votada por unanimidad y que había sido acordada también con el Intendente, pero más de un año y medio después, solo lo reciben algunos trabajadores”.

Alonso remarcó que “el bloque oficialista reconoció en la sesión que la ordenanza no se cumple, porque “hay temas más importantes”, lo que yo me pregunto es que puede ser más importante que cuidar a los trabajadores de la salud en plena pandemia, que es cuando más los necesitamos”.

RESPUESTA AL INTENDENTE BRITOS

En tanto el concejal Fernando Poggio, presidente del bloque del Frente de Todos, agregó que el oficialismo reconoció en la sesión del Concejo Deliberante que no se está cumpliendo con dicha ordenanza, “pero queriendo justificar en que hay que volver a discutir el concepto de insalubridad o que había cosas más importantes que gastar dinero en el pago de dicho plus, como si hoy, en medio de una pandemia, hubiera algo más importante que el trabajo de los profesionales de la salud”.

“El intendente no lee lo que firma o no quiere cumplir lo que firma. Las dos cosas son graves. Lo que se aprobó en diciembre de 2018 dice claramente que se otorga el plus por insalubridad y desgaste laboral. La ordenanza está vigente. Tuvo un año para cumplirla y no lo hizo. Argumenta que es por la emergencia cuando eso se le otorgó al final del plazo que tenía para pagar el plus. La insalubridad fue otorgada de esa manera con su consentimiento y ahora lo niega. Decir, puede decir lo que quiera, los hechos son otra cosa. Y el hecho es que existe una ordenanza que no cumplió por más que niegue su existencia”.

“La ordenanza 8631 tiene 105 artículos. 25 páginas: En ningún lugar habla de “desgaste laboral prematuro”; es más en 53.000 caracteres que tiene la ordenanza nunca se menciona la palabra “desgaste” ni “prematuro”.

“En cambio en la ordenanza 9371, que modifica la 8631 y que es de apenas una hojita, dice claramente y en mayúsculas “INSALUBRIDAD/DESGASTE LABORAL” de la misma forma que dice que es para TODOS los trabajadores. Sabemos que hay médicos que la cobran entonces no entendemos por qué algunos sí y otros no cuando la norma dice con claridad: es para todos”.