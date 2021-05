El escritor Horacio Vero brindó detalles sobre su nuevo libro infantil “Había una vez”

“Este año cuando se reanudó la actividad escolar pude emprender el camino de visitar más de 90 establecimientos educativos”, informó.

El abogado y escritor Horacio Vero compartió su experiencia respecto a su nuevo libro infantil “Había una vez”, el cual tuvo la oportunidad de repartir en más de 90 instituciones educativas del Partido en este breve lapso en que hubo clases presenciales.

En este sentido, Vero explicó: “Había una vez, es un libro que yo había presentado a finales del año pasado, y por el tema de la pandemia, no pude acercarme a repartir ni a las escuelas ni a los jardines”.

“Este año cuando se reanudó la actividad escolar pude emprender el camino de visitar más de 90 establecimientos educativos. Empecé primero por la zona céntrica, y continúe por la zona suburbana y para finalizar la zona rural, incluidas las de las distintas localidades”, prosiguió.

Con relación a esto, indicó: “Afortunadamente, como las veces anteriores, fui muy bien recibido por los docentes. En esta oportunidad, no pude compartir tiempo con los estudiantes como me gusta hacerlo. Pero, de todas maneras, la alegría es muy grande, porque esto es lo que me gratifica, poder compartir mis obras con los niños”.

“Le quiero agradecer a todo el personal docente de todas las escuelas que visité por como cuidan a los chicos, como si fueran sus propios hijos, cumpliendo a rajatabla los protocolos; porque es gracias a ellos por quien puedo llegar a toda la comunidad infantil”, enfatizó.

En cuanto al libro en sí, detalló: “Había una vez contiene 50 historias sencillas con formato de poesía, y en la charla que mantuve con los docentes me comentaban que al igual que como hicieron con mi otro libro “Poemas Bajitos” lo utilizan para cultivar a los pequeños, para que dibujen y hagan sus propias creaciones. Incluso me han mandado algunos videos con las clases leyendo algunos poemas”.

Y agregó: “Este libro particularmente puede usarse con chicos de jardín de infantes y de 1°, 2°, 3° y hasta 4° año del Primario”.