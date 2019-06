El Dr. Franetovich declinó su precandidatura a intendente: “Si corriéndome bajo el nivel de conflictividad, lo voy a hacer”

Ariel Franetovich comunicó que finalmente declina su precandidatura como intendente de la ciudad de Chivilcoy por falta de apoyo del PJ a nivel local, provincial y nacional.

Imagen de archivo

El exintendente expresó que, si bien había asumido un compromiso con Darío Speranza -presidente del PJ local- para presentarse como candidato ante la demanda de muchos vecinos, “la realidad es que uno pertenece a un partido político donde hay dirigentes y uno tiene que sentirse respaldado, no sólo por el presidente del PJ local y de nuestros concejales”.

En este sentido, remarcó el hecho de que hace dos años atrás el espacio al que pertenece -randazismo- dentro del marco del peronismo, se enfrentó con algunos dirigentes que en ese momento se habían ido, “pero ahora volvieron, así que no hay una relación normal de pares”.

A su vez, expresó la importancia de sentirse querido por el partido al que pertenece y eso hoy en día no le sucede, sobre lo cual hizo hincapié en que se sintió muy dolido por escuchar un audio en donde se lo menciona proveniente de gente que trabajó con él.

“Lamentablemente -manifestó, en declaraciones formuladas al Diario La Razón-, no empezamos y ya encuentro agresión, injurias y calumnias y no voy a estar en un lugar donde no me quieren” , exclamó.

Por último, manifestó que no tiene intención de hacer una alianza con el oficialismo local , porque pertenecen a espacios diferentes, y acusó a adversarios internos de divulgar esa falsa información en una agencia provincial de noticias.