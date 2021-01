El diputado provincial Fabio Britos pidió unificar los criterios de aislamiento para contagiados y contactos estrechos a nivel nacional

Tomando como ejemplo el caso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que apenas se aisló 10 días y obtuvo el alta, indicó que “el Gobierno Nacional tiene la obligación de fijar un criterio único para todo el país”.

El diputado provincial Fabio Britos pidió unificar los criterios de aislamiento para casos positivos de COVID19, contactos estrechos y convivientes, tomando como ejemplo la situación del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien en apenas 10 días obtuvo el alta médica y retomó la actividad presencial.

En este sentido, escribió en su cuenta de Twitter: “Leyendo el posteo de Rodríguez Larreta en primer término me alegro por su salud, pero no dejo de sorprenderme por los diversos modos de aplicar los aislamientos, por lo que considero que el Gobierno Nacional tiene la obligación de fijar un criterio único para todo el país”.

El diputado indicó que, en la Provincia de Buenos Aires, por disposición de las autoridades sanitarias, para los que se contagian con Covid-19 el aislamiento obligatorio es de 14 días corridos, al igual que para sus contactos estrechos, mientras que se eleva a 24 días para los convivientes que no tienen la posibilidad de aislarse dentro de una misma vivienda.

“Unificar criterios es un acto de justicia que no puede demorarse. Si con 10 días no es suficiente no se debería dar el alta, llámese como se llame el portador, y si son suficientes no hay por qué hacerles perder días de trabajo o de sus tareas habituales a otros, que muchas veces dependen del ingreso diario para subsistir”, enfatizó el legislador,

Con relación a esto, expresó: “No es criticar lo sucedido con el Jefe de Gobierno porteño sino un pedido de igualdad para todos los ciudadanos de nuestro bendito país, aunque más no sea en el marco de una pandemia”.