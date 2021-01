El Bloque de concejales de Consenso Federal solicita a EDEN la reapertura de su oficina comercial y a ABSA respuestas ante los reclamos

Los concejales oficialistas presentaron dos proyectos de comunicación para trasladar a las empresas prestadoras de servicios los reclamos que efectúan los vecinos de Chivilcoy y que se han incrementado durante la temporada de verano.

Imagen de archivo

A partir de los reiterativos reclamos y problemas que han tenido los vecinos de Chivilcoy con la falta de presión de agua, su desabastecimiento y las pérdidas de agua en la vía pública sin solucionar, los concejales pertenecientes al espacio del intendente Guillermo Britos decidieron presentar un proyecto en el Concejo Deliberante para pedir a ABSA información y soluciones; y a EDEN la reapertura de su oficina comercial para la atención presencial.

Con respecto a ABSA, algunos de los concejales consultados indicaron: “Nos llegaron pedidos de muchos vecinos para que intercedamos en este tema. La empresa es provincial, no podemos hacerle exigencias, pero sí solicitarles que nos informen, no sólo para nosotros sino también a los consumidores, y para que explique los motivos por los que ocurren estos problemas. Necesitamos inversiones para que el año que viene no estemos hablando del mismo tema”.

“Sabemos que el gran problema de la empresa es en cuanto a la infraestructura, pero necesitamos respuestas urgentes porque mucha gente sufre la falta de presión de agua -o está sin agua directamente-, y esto es grave, más con las altas temperaturas que estamos viviendo, y sumado a que seguimos inmersos en medio de la pandemia de Covid-19” , agregaron.

En el mismo sentido, también se realizó un pedido a EDEN: “En otro proyecto solicitamos que reabran su oficina comercial. Una empresa prestadora de un servicio ya debería tener los protocolos establecidos para atender al público de forma presencial. Sabemos que atienden por redes sociales, por teléfono y otros medios, pero muchos vecinos no saben utilizar esas herramientas o les resulta mejor hacerlo personalmente”.

En conclusión, con referencia a ambos temas, expresaron: “Consideramos fundamental que la comunicación entre ambas empresas y la población sea más estrecha porque nuestros vecinos merecen estar en conocimiento de la realidad, y, especialmente de los problemas que los afectan”.

“Estamos hablando de recursos sumamente necesarios para el día a día, por eso consideramos que debería haber respuestas rápidas a estos pedidos, y una mayor inversión en infraestructura para brindar un mejor servicio de acuerdo a las necesidades de la población”, concluyeron.